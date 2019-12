Le Chili se mobilise pour les incendies de forêt à Valparaíso

VILLE DU MEXIQUE (AP) – Le gouvernement chilien a lancé mardi une alerte rouge pour un incendie de forêt affectant la ville portuaire de Valparaíso.

La National Forestry Corporation (CONAF), du ministère chilien de l'Agriculture, a indiqué dans l'après-midi via Twitter qu'au moins 100 hectares touchés avaient été enregistrés et que la population avait été évacuée. Des brigades, des hélicoptères, des avions et des pompiers de Valparaíso et Viña del Mar ont travaillé sur le site.

Quelques heures plus tard, le ministre de l'Agriculture, Antonio Walker, a indiqué qu'il était sur le site pour surveiller ce qui s'était passé et a signalé qu'au moins 120 maisons étaient touchées.

Des vidéos de presse ont montré de grandes langues de feu sur les collines de la ville et des gens qui marchaient dans les sacs de fumée et même leurs animaux de compagnie.