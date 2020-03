Le chiot du président de l’Irlande se faufile dans une réunion diplomatique … pour se gratter le ventre (VIDEO)

.

Les chiots sont les êtres vivants les plus adorables et préférés par des millions d’humains et après avoir introduit l’histoire de Bród, vous adorerez même les filets mignons.

Le chien de montagne bernois «Bród» du président irlandais Michael D. Higgins, a volé la vedette lors d’une réunion du président avec ses invités et est tombé amoureux de la presse.

Tout a commencé lorsque “Bród”, qui signifie “fierté” en irlandais, a volé la vedette lorsque la presse a couvert un événement entre Higgins et la visite des ducs de Cambridge, William et Kate Middleton.

Et c’est que le poilu est entré par effraction dans la salle où s’est tenue la réunion pour retrouver son propriétaire … Lorsqu’il l’a finalement trouvé il s’est approché pour se frotter le ventre … Devant la famille royale et la presse!

Le chien du président de l’Irlande se faufile et interrompt une importante réunion avec des invités d’autres pays, à la recherche de son maître car il avait un urgent besoin de ventre. 😍🐶 pic.twitter.com/dHDN4JUYlP

Bród n’est pas la seule mascotte du président irlandais; Sa sœur Synode vit également là-bas et il est plus que d’habitude de les voir errer partout dans les Áras an Uachtarain, la résidence officielle du président.

Le moment adorable s’est produit lors d’un événement où la Journée internationale de la femme a été commémorée ce dimanche 8 mars.

