Le choc de deux tempêtes frappera plusieurs États à partir d’aujourd’hui

Cette semaine, il y aura un choc de deux systèmes de tempête dans le Midwest et les Grands Lacs, entraînant de fortes chutes de neige. Les deux puissantes tempêtes vont entrer en collision dans le Midwest. L’Iowa, l’Illinois et le Wisconsin sont sur le radar des États qui pourraient être touchés.

Les prévisions de la NOAA montrent que le choc de deux tempêtes, c’est-à-dire de deux systèmes à basse pression, se retrouvera dans le Midwest des États-Unis. UU. en milieu de semaine, apportant neige, pluies et orages.

Selon les prévisions du National Meteorological Service (NWS), du 24 février au mercredi, un système de tempête «fort» traversera le sud-ouest du pays, ce qui entraînera des averses et des orages dans le sud des États-Unis.

Le système de basse pression, qui est déjà entré au sud des hautes plaines affectant le Nouveau-Mexique et le Midsouth, provoquera de violentes tempêtes dans l’est du Texas et l’ouest de l’Oklahoma pendant la nuit.

Plus au nord, des chutes de neige devraient frapper la zone centrale des Rocheuses pendant la nuit, bien que ce phénomène diminuera à mesure que la nuit progresse.

Aujourd’hui, la tempête se déplacera vers l’est, entraînant des averses et des orages dans les États de la côte du Golfe et dans la vallée de l’Ohio.

Comme il a beaucoup plu dans le Midwest ces dernières semaines, il y a une possibilité d’inondations soudaines ce soir dans certaines parties du sud-est des États-Unis. UU. car il y aura encore de fortes pluies.

Le front chaud de la tempête se lèvera alors vers le nord ce soir et à demain matin, des pluies sont prévues dans le centre de l’Atlantique et le nord-est des États-Unis.

Selon NWS, il pourrait y avoir des rafales de temps hivernal dans le nord de la Nouvelle-Angleterre demain matin, ce qui pourrait affecter les déplacements du matin.

Les conditions météorologiques hivernales frapperont le Midwest et les Grands Lacs aujourd’hui et demain, selon le NWS, passant d’une zone initialement étroite à une «bande plus prononcée» de neige modérée.

La tempête s’intensifiera demain matin, entraînant de fortes chutes de neige. Le service météorologique prévoit que les accumulations de neige dans ces régions pourraient varier entre six et 12 pouces avec des totaux locaux plus élevés.

Pour cette raison, ils ont été délivrés alertes de tempête hivernale pour l’Iowa, l’Illinois et le Wisconsin.

Parallèlement aux fortes chutes de neige, la vitesse du vent augmentera, tout comme l’intensité le long des flancs nord et ouest de la tempête demain soir, ce qui entraînera des conditions venteuses et réduira la visibilité. Les résidents des Grands Lacs devraient s’attendre à ce que la neige et les vents soufflant en rafales se poursuivent jusqu’à mercredi, tandis que des conditions plus froides et plus sèches filtreront le fond de la tempête dans le Midwest et

au centre sud des USA UU.

Pendant ce temps, un autre système de basse pression a déjà affecté le nord-ouest des États-Unis. UU., Avec la pluie et la neige dans les montagnes. Selon NWS, les Jeux olympiques et les Cascades recevront plus de neige dans les montagnes, tandis que les vallées et les zones côtières verront de la pluie.