Le CICR observe une situation encore plus complexe en Colombie pour les déplacés, les détenus et les mines antipersonnel

Le CICR rappelle aux parties que “les guerres sans limites sont des guerres sans fin”

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a observé une image encore plus “complexe” en Colombie au cours de l’année écoulée, en raison surtout de l’augmentation des déplacements forcés et des communautés confinées, ainsi que des mines antipersonnel, selon le Rapport annuel sur le pays concernant 2019, qui inclut déjà les “défis humanitaires” pour 2020.

Dans «Vivre sans peur, une dette en suspens pour la Colombie», le CICR a exprimé sa préoccupation face à la résurgence de la violence en Colombie, malgré la signature de l’accord de paix avec les FARC, entre autres, car il y a encore cinq conflits armé en cours.

“La population civile continue de subir les pires conséquences du conflit et de la violence armée et il ne faut pas oublier que, à maintes reprises, les victimes gardent le silence sur cette situation par crainte de représailles. Vivre sans peur est une dette en suspens pour la Colombie”. a déclaré le chef du CICR en Colombie, Christoph Harnisch.

Rien qu’en 2019, le CICR a documenté 987 violations du droit international humanitaire (DIH) et d’autres normes humanitaires. “La majorité étaient des actes graves tels que des menaces, des homicides, des violences sexuelles et le recrutement de mineurs”, a déclaré Harnisch, selon un communiqué.

Parmi les principales préoccupations de l’organisation humanitaire figurent des phénomènes tels que les déplacements forcés et le confinement de communautés entières qui étaient censées être laissées pour compte par l’accord de paix. Selon les chiffres officiels, en 2019 “plus de 25 000 personnes se sont déplacées massivement et environ 27 600 sont restées confinées”.

Harnisch a expliqué lors d’une conférence de presse que, bien que les chiffres des déplacements soient inférieurs à ceux de 2018, “ils doivent être liés à l’emprisonnement, où il y a une augmentation”, Chocó et Nariño étant les départements les plus touchés, selon le journal colombien. Le spectateur’.

Le CICR a également souligné “l’augmentation du nombre de victimes d’engins explosifs et de mines antipersonnel”, au total 352, dont 159 civils, répartis dans 13 départements. Les points chauds à cet égard sont Norte de Santander, Antioquia et Arauca, avec 57% des victimes.

Le CICR a également attiré l’attention sur l’augmentation des disparitions. L’année dernière, 93 nouveaux cas ont été enregistrés et seulement 116 du total des cas documentés ont été résolus, soit seulement 5%.

Harnisch a indiqué qu’il est particulièrement difficile d’enquêter sur ces situations car “on craint de transmettre des informations par crainte de représailles”. “Les communautés nous disent qu’elles ne savent pas qui sont ces personnes armées”, a-t-il déclaré.

En outre, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a enregistré l’an dernier 218 “agressions” contre le personnel de santé et les infrastructures sanitaires, dans la plupart des cas des blessures et des menaces.

“Ces faits, conjugués aux conditions précaires des structures médicales, ont directement affecté le travail du personnel de santé et entravé le travail fondamental de sauvetage de vies”, a dénoncé le CICR.

Bien que tous ces chiffres “reflètent en partie le paysage complexe qui existe dans le pays, il existe d’autres indicateurs tels que les conditions de santé mentale, le désespoir et la peur, qui ne suffisent pas à être dimensionnés”, a ajouté le Comité international de la Croix-Rouge. .

“RÉALITÉ BRUTE”

Avec tout cela, a résumé Harnisch, “le panorama que nous voyons aujourd’hui est plus complexe que l’année dernière”, soulignant que “les groupes armés sont plus fragmentés et le conflit a de nouvelles dynamiques qui s’expriment différemment sur chaque territoire”.

Le chef du CICR en Colombie a souligné que “dans les zones les plus touchées par les conflits et la violence armée, la détérioration de la situation humanitaire et la réponse insuffisante de l’État pour garantir les besoins minimaux des communautés marquent toujours la vie quotidienne des les colons. “

Cette “dure réalité”, qui “témoigne de l’aggravation du conflit armé et de la détérioration des conditions humanitaires”, “entrave le dialogue que nous avons avec tous les acteurs armés pour promouvoir le respect des normes humanitaires et fait de la protection des population civile “, at-il dit.

Malgré cela, en 2019, le CICR a profité à 557 000 personnes. << Nous nous efforçons d'alléger les souffrances des personnes souffrant des conséquences de la violence et rappelons aux parties au conflit leur obligation de respecter les normes humanitaires… Nous ne devons pas oublier que les guerres sans limites sont des guerres sans limites. fin ", at-il souligné.