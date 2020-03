Le CIO assure la place aux athlètes déjà classés à Tokyo | PracticoDeporte

L’allemand Thomas Bach, Président du Comité international olympique (CIO), a publié un tweet explicatif indiquant que les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo “toujours classé“

“Il est clair que les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 restent qualifiés. C’est une conséquence du fait que ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, selon le Japon, continueront d’être les Jeux de la XXXIIe Olympiade,” a déclaré le président du CIO.

Le report des Jeux à 2021 avait soulevé des doutes quant à la conservation des places déjà des athlètes, en plus de l’organisation des équipes pré-olympiques en attente ainsi que du système de classement par classement lorsque toute la compétition est paralysée.

Le fédérations internationales ils s’étaient déjà manifestés dans la même direction.

Aucun athlète déjà classé ne perdra sa place. Mais dans de nombreux sports, les places ne sont pas nominales, mais pour le pays de l’athlète qui les obtient. Il est possible que le meilleur gymnaste, marin, combattant ou joueur de taekwondo d’un pays en 2020 ne soit plus en 2021 et que ce qui allait être sa place finisse, finalement, entre les mains d’un autre concurrent avec plus d’options pour s’approcher du podium .

De nombreux pays devront décider de maintenir bourses et programmes pour vos athlètes olympiques.

Et ceux qui ne sont pas encore classés?

De plus, seul le 57% des près de 11 000 athlètes qui participera aux Jeux a obtenu sa place. Les 43% restants sont en attente de le faire. Tous les tournois de qualification prévus jusqu’en juin, annulés en raison de la pandémie, doivent être déplacés sur le calendrier.

Certaines fédérations peuvent déjà les placer à proximité des Jeux de 2021, une fois les dates du grand événement connues. Les athlètes qui classent par marque verront le délai pour le prolonger.

