Le CIO décidera de son intérêt pour la santé et admet qu’il gère différents scénarios | PracticoDeporte

Président du CIO, allemand Thomas Bach, a veillé à ce que la décision Jeux olympiques de Tokyo 2020 seront prises pour assister à critères sanitaires et jamais “pour des intérêts financiers”, tout en reconnaissant que différents scénarios sont traités.

S’adressant au journal américain de New York Times, le président olympique maximum assure que l’organisme a “différents scénarios” pour Tokyo 2020 en raison de la situation mondiale en raison de la Pandémie de coronavirus COVID-19Mais il souligne que quatre mois à compter de la date prévue “il serait irresponsable” de prendre une décision maintenant.

“Bien sûr, nous envisageons différents scénarios, mais, contrairement à de nombreuses autres organisations sportives ou ligues professionnelles, nous sommes à quatre mois”, explique le président du CIO.

De plus, Bach assure qu ‘”il serait irresponsable de fixer une date ou de prendre une décision à ce moment” et souligne que d’autres organisations sportives sont optimistes car cela montre qu’elles reportent leurs compétitions à avril ou mai, date à laquelle il rappelle que les Jeux auront lieu fin juillet. .

En tout cas, il insiste sur le fait que la décision sur les Jeux sera prise selon des critères sanitaires, jamais, at-il dit, “pour des intérêts financiers”.

Arrivée de la flamme

Juste ce vendredi, la flamme olympique est arrivée au Japon, dans un acte qui comprenait une petite cérémonie de bienvenue, après avoir été transporté de Grèce dans un avion spécial qui a atterri à la base militaire aérienne de Matsushima, dans le nord-est du pays.

La torche est arrivée dans le pays asiatique après 9h30 heure locale (0h30 GMT) après une modeste cérémonie de transfert à huis clos dans le Stade Panatinaico à Athènes, au milieu de l’alerte nationale pour la propagation du virus, et après une cérémonie d’allumage à huis clos dans la ville grecque d’Olympie et que la section du relais dans le pays a été suspendue pour éviter les foules et les contagions.

