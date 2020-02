Le CIO, “déterminé” à célébrer Tokyo-2020 malgré le coronavirus

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré vendredi que son institution était “complètement déterminée” à organiser les Jeux Olympiques de Tokyo-2020, malgré la propagation mondiale de l’épidémie de coronavirus.

“Le CIO est pleinement déterminé à organiser avec succès les Jeux à Tokyo à partir du 24 juillet”, a déclaré Bach lors d’une conférence de presse pour la presse japonaise, selon des déclarations publiées par l’agence Kyodo News.

“La priorité pour le moment est de veiller à ce que les processus de classement (pour les Jeux) soient développés, garantissant la protection de la santé des athlètes”, a-t-il ajouté.

– QUI marque le temps –

“C’est ce que nous faisons en coopération avec les autorités japonaises, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Comité olympique chinois et d’autres comités olympiques nationaux”, a déclaré le chef du mouvement olympique.

Un autre membre éminent du CIO, le Canadien Dick Pound, avait indiqué quelques heures avant l’. que son institution n’envisageait pas de reporter ou d’annuler les Jeux, tout en ne recevant aucune indication à ce sujet de l’OMS.

“Le CIO et les organisateurs locaux n’annuleraient pas, ne différeraient pas ou ne feraient rien d’autre sans qu’il y ait des conseils ou des réglementations très sérieux et spécifiques de la part de l’OMS ou de l’autorité de régulation appropriée”, a-t-il déclaré.

“A moins qu’il n’y ait une situation mondiale qui soit si grave que les Jeux ne puissent pas avoir lieu ou que les autorités réglementaires interdisent les voyages ou ce genre de choses, nous continuerons”, a déclaré Pound, membre du CIO depuis 1978.

Le premier président de l’Agence mondiale antidopage a cependant noté qu’il était conscient de l’ombre qu’il prévoyait en raison du nouveau coronavirus: “Il serait irresponsable de continuer à avancer sans avoir à l’esprit que quelque chose peut se produire”.

Y a-t-il une date limite pour dire si les Jeux ont lieu ou non?

“À un moment donné, cependant, que ce soit dans deux mois ou dans un mois, quelqu’un devra dire” oui “ou” non “, a déclaré l’ex-sénateur canadien de 77 ans.

“Beaucoup de choses peuvent dépendre des données qui arrivent au fur et à mesure. Il vous suffit d’attendre et de voir, et de vous assurer que les données que vous recevez sont fiables. Agir précipitamment sans les bonnes informations et le faire trop tôt serait fou.”

L’épidémie de coronavirus a déjà provoqué de graves bouleversements au Japon, forçant l’annulation et le retard d’un grand nombre d’événements sportifs, des matchs de football aux rituels qui marquent l’ouverture du tournoi de sumo en mars.

Ce jeudi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé que les écoles publiques du pays soient fermées pendant plusieurs semaines pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

La demande d’Abe intervient après que le gouvernement japonais a exhorté les organisateurs de grands événements à envisager son annulation et a appelé les entreprises à permettre à leurs employés de travailler à domicile.

Le Japon a annoncé jeudi un nouveau décès, faisant quatre morts dans le pays, sans compter les passagers de la croisière Diamond Princess, mise en quarantaine pendant trois semaines près de Yokohama, où 700 cas et quatre décès ont été enregistrés.

Au-delà de l’équipage du navire, le pays a enregistré environ 200 cas sur son territoire.