Le CIO dispose de 4 semaines avant de décider de Tokyo 2020 | PracticoDeporte

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé ce dimanche qu’il y avait une date limite de quatre semaines d’étudier quoi faire avec Jeux olympiques de Tokyo 2020, “y compris le scénario de report”, après la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de coronavirus.

Les Jeux olympiques Tokyo 2020 devrait avoir lieu du 24 juillet au 9 août, suivi deux semaines plus tard par le Jeux paralympiques, du 25 août au 9 septembre.

Ce que le CIO a clairement indiqué dans sa déclaration après la réunion de l’Exécutif, c’est que “la suspension n’est pas à l’ordre du jour”.

Scénarios possibles

“Compte tenu de l’aggravation de la situation dans le monde, le pouvoir exécutif a franchi aujourd’hui la première étape de la scénarios possibles“ajoutent-ils.

Ils précisent que, en coopération avec le Comité d’organisation de Tokyo 2020Les autorités japonaises et le gouvernement métropolitain de Tokyo entameront des pourparlers détaillés pour achever leur évaluation de la situation sanitaire mondiale en évolution rapide et de son impact sur les Jeux olympiques, y compris l’hypothèse de report. “

“Le CIO est convaincu qu’il aura achevé ces discussions dans un délai de quatre prochaines semaines et apprécie grandement la solidarité et la collaboration des comités olympiques nationaux et des fédérations internationales pour soutenir les athlètes et adapter la planification des Jeux. “

Grande réponse

Ce qui semble évident, c’est qu’à chaque fois il y a plus de voix contre les Jeux à partir du 24 juillet. Ce sont d’abord les athlètes, les Espagnols en tête, et après les autres pays, notamment ceux où les athlètes ont plus de difficultés à s’entraîner en raison des conditions imposées par leur gouvernement.

Même les athlètes ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec les hashtags # Tokio2021 et # Tokyo2021, faisant allusion au retard d’un an.

Il n’a pas fallu de temps pour que les différentes organisations sportives se prononcent en faveur d’un report. Aux États-Unis, les fédérations d’athlétisme et de natation sont apparues, tandis que leur comité national a demandé des garanties de santé très difficiles à obtenir car la pandémie fait rage dans le monde.

En Espagne, sous les applaudissements du président du Conseil supérieur du sport, Irene Lozano, les fédérations d’athlétisme, de natation, de triathlon, de football et de natation, qui se sont déjà prononcées contre la célébration des Jeux aux dates prévues.

