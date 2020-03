Le clitoris, découvert: une histoire intime

Selon la mythologie grecque, le prophète Tirésias harcelait une paire de serpents d’accouplement lorsque Héra a décidé de le transformer en femme comme «punition». Après avoir vécu sous cette forme pendant sept ans, elle l’a changé de dos. Plus tard, lorsque Hera et Zeus lui ont demandé de régler un argument sur le sexe qui avait le plus de plaisir dans les rapports sexuels (pensaient Hera hommes; Zeus a dit femmes), Tiresias a répondu, Femmes. Certainement des femmes. Pour cette impertinence, Héra l’a frappé aveugle.

Les tirésias ont peut-être simplement poussé du plaisir aux dieux tout-puissants. Ou il a peut-être eu une meilleure compréhension que la plupart de ce centre de plaisir féminin riche en nerfs: le clitoris.

Dans l’histoire de l’anatomie sexuelle, le clitoris a longtemps été rejeté, dégradé et incompris. (Fait amusant: lorsqu’un médecin français a disséqué cet organe pour la première fois en 1545, il l’a nommé membre honteux – «le membre honteux») et a déclaré que son seul but était la miction. Les origines antérieures du mot sont troubles. Le clitoris vient du grec kleitoris, qui a été traduit à la fois par «petite colline» et «frotter», suggérant un ancien jeu de mots.)

Tout d’abord, ce n’est pas seulement un nœud de la taille d’un pois. Environ 90% de la masse du clitoris se trouve sous la surface. C’est un royaume souterrain tentaculaire de nerfs crépitants et de vaisseaux sanguins. Sous le nœud, appelé le gland clitoris, une forme de triangle dodu entoure le vagin, avec des bras qui s’évasent jusqu’à neuf centimètres dans le bassin. Et toutes les parties sous la surface sont faites de tissu érectile, ce qui signifie qu’elles gonflent de sang lorsqu’elles sont excitées pour devenir encore plus grosses.

Et cette masse sous la surface regorge de connexions. Le clitoris est intimement lié à toutes les structures pelviennes qui l’entourent, y compris l’urètre (le conduit d’urination), le vagin et les lèvres.

Cette disposition a des implications dans la chambre, dans la salle de classe et sur la table d’opération. Comprendre la forme complète du clitoris nous aide à améliorer les manuels d’anatomie et à mieux comprendre le fonctionnement de l’orgasme féminin. Il aide également les chirurgiens à épargner les nerfs cruciaux lors de la chirurgie pelvienne, à améliorer les procédures d’affirmation de genre et à réparer le clitoris des femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines.

Ce qui est fou, c’est qu’à partir des anciens Grecs, il a fallu plus de 2 000 ans aux humains pour développer cette compréhension, malgré le fait qu’environ la moitié de la population ait un clitoris. Bien que l’anatomie féminine n’ait pas beaucoup changé, notre compréhension en a certainement changé. Tout au long de l’histoire, le clitoris a été perdu, retrouvé et perdu à nouveau, avec des anatomistes masculins se bousculant pour savoir qui mérite le mérite de sa «découverte». Pourtant, le clitoris complet est encore insuffisamment représenté dans la plupart des manuels d’anatomie.

Heureusement, quelques pionniers de l’anatomie travaillent à changer cela. En 2005, l’urologue australienne Helen O’Connell a mis l’anatomie complète du clitoris à la portée du public. Elle a utilisé la microdissection de cadavres et l’imagerie par résonance magnétique de femmes vivantes pour révéler ce que seuls quelques courageux anatomistes avaient osé souligner.

O’Connell a comparé le clitoris à un iceberg: sous la surface, il faisait 10 fois la taille que la plupart des gens pensaient et se vantait de deux à trois fois plus de terminaisons nerveuses que le pénis. Et sa forme – en partie pingouin, en partie insecte, en partie vaisseau spatial – était une merveille qui ne pouvait être appréciée qu’en trois dimensions. “Il n’y a rien de tel que la forme d’un clitoris”, a déclaré O’Connell en 2006. Aujourd’hui, certains programmes d’enseignement de l’anatomie commencent à intégrer cette compréhension élargie de l’organe, autrefois appelé seulement une “petite colline”.

Pour le bien des femmes et des hommes du monde entier, nous espérons que cette forme ne sera plus ignorée.

