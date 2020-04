Le club de Guadalajara au Mexique reportera les salaires des footballeurs en raison d’un coronavirus

MEXICO CITY, 3 avril (.) – Le club de Chivas de Guadalajara, le plus populaire du football mexicain, reportera les salaires de ses footballeurs de première équipe en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 50000 morts. Dans le monde entier.

Chivas a rejoint les équipes Atlas, Santos Laguna, Monterrey, Pachuca, León et Querétaro, qui ont pris la décision de différer les salaires de leurs joueurs jusqu’à ce que la Liga MX revienne à la normale.

“Nous sommes confrontés à l’un des plus grands défis de ces derniers temps, non seulement à cause de l’impact sur la santé et le niveau social dans le monde, mais aussi à cause des répercussions que la contingence causée par COVID-19 a eu sur l’économie”, a publié le Vendredi sur son compte Twitter le président de l’équipe, Amaury Vergara.

“Dans ce contexte, je tiens à remercier profondément les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les directeurs d’avoir contribué au bien-être du personnel de Chivas, en acceptant le régime de salaire différé à partir d’avril”, a-t-il déclaré.

Au Mexique, l’épidémie de coronavirus a fait 1 688 personnes infectées et 60 morts.

Le tournoi Clausura de football mexicain a été suspendu le 15 mars après la fin de la dixième journée, qui s’est déroulée sans public.

Guadalajara, qui se caractérise par l’embauche de footballeurs mexicains uniquement, est en cinquième position avec 16 points après quatre victoires, quatre nuls et deux défaites.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)