Le Club des 35, les “hommes d’affaires militaires” qui bouclent Nicols Maduro

LaMilice bolivariennedu Venezuela a eu onze ans cette semaine. Il est le fleuron de l’alliance civilo-militaire conçue parHugo Chavez, qui est devenu encore plus important sous le gouvernement duNicolás Maduro, qui tente de conserver le pouvoir malgré la crise politique, humanitaire et désormais sanitaire qui fait rage au Venezuela. Les uniformes sont devenus leur principal soutien, un réseau tissé d’avantages millionnaires, selon une enquête récente de l’OCCRP.

L’armée vénézuélienne a disparu de la vie publique du pays après la chute du régime militaire en 1958. Cela a changé lorsqu’un jeune lieutenant-colonel nommé Hugo Chávez a conquis les urnes en 1998 après une tentative deprendre le palais de Miraflores par la forcea. Quatre ans plus tard, il a été renversé pendant quelques heures par une rébellion militaire. Puis est née l’union civico-militaire.

“Après l’échec du coup d’État militaire de 2002, Chávez accroît le rôle des officiers fiables dans la gestion de l’économie”, de sorte que les hauts responsables militaires prennent progressivement le contrôle de cinq ports et de la compagnie pétrolière d’État,PDVSA“, joyau de la couronne vénézuélienne, rappelle le Projet d’information sur le crime, l’organisation et la corruption (OCCRP). La nouvelle Constitution de 1999 consacre laForces armées nationales bolivariennes(FANB) comme vecteur de développement et de défense du pays.

Maduro, qui siège sur le trône de Miraflores après la mort de Chavez en 2013, “a encore élargi le rôle des militaires dans la vie civile”. << En 2018, des officiers actifs ou retraités occupaient sept des 23 gouvernorats d'État et neuf ministères etils dirigeaient au moins 60 entreprises publiques“Ces militaires constituent” l’essence du “madurisme” “et” sont plus importants aujourd’hui qu’à n’importe quel autre moment avec Chávez “, a déclaré à l’OCCRP Javier Corrales, professeur à l’Amherst College dans le Massachusetts.

Harry Solano, un sergent de la Garde nationale bolivarienne (GNB) qui a déserté et se trouve maintenant en Colombie, précise qu ‘”il n’y a pas d’idéologie” dans la loyauté des dirigeants militaires envers Maduro.“Tout est affaire”, soutient-il.“Si le régime tombe, ils cessent de recevoir de l’argent”, souligne. Un autre lieutenant basé dans le pays voisin qui préfère garder l’anonymat souscrit à ces mots: “La loyauté envers le régime de Maduro est de faire des bénéfices, donc ils ne le trahiront pas”.

Le club des 35

L’OCCRP a mené une enquête, basée sur une série de documents internes du FANB, de registres fonciers, d’entreprises et de marchés publics, et des entretiens avec diverses sources, y compris les militaires, qui révèlent “larelation financière intime entre l’administration Maduro et un groupe de généraux liés à des sociétés privées“dont les retours lucratifs garantiraient sa fidélité au président, malgré la” détérioration de la situation politique et économique “du pays.

“Il existe trois types d’hommes d’affaires militaires au Venezuela “, Indique Corrales, qui fait la distinction entre ceux qui dirigent des entreprises publiques, ceux qui ont des entreprises privées qui passent des contrats avec l’État et ceux qui sont impliqués dans des entreprises illégales. “Aucun de ces groupes ne voit une transition vers un régime non chaviste comme ils le souhaitent”, ajoute-t-il.

Selon les données de 2019, l’armée vénézuélienne – la branche la plus puissante de la FANB – a312 généraux actifs, dont 84 travaillent avec des entreprises publiques ou privées inscrites au registre des marchés publics, malgré le fait que la loi vénézuélienne interdit expressément aux représentants publics de conclure des accords commerciaux avec le gouvernement par le biais de leurs propres entreprises.

De ces 84 généraux,35 siègent au conseil d’administration d’entreprises privées. Ils ont créé 41 entreprises privées qui, depuis 2004, ont remporté quelque 220 marchés publics dans des secteurs tels que l’alimentation, le tourisme oupétroleobtenir de gros profits. C’est ce que l’OCCRP a appelé le Club des 35.

“C’est devenu une sorte de doctrine militaire pour de nombreux officiers de créer leur propre compagnie”, explique Pedro Mendoza, un ancien lieutenant du GNB qui a déserté et vit en Colombie. Le pacte tacite entre le gouvernement et ces généraux est “tu me protèges, tu me gardes au pouvoir,et en retour, je vous donne la possibilité d’avoir des avantages économiques “, dit-il.

L’incitation financière est encore plus puissante lorsque l’économie vénézuélienne “a connu le pires’effondreren un demi-siècle qu’aucun pays qui n’a pas connu de guerre ou de catastrophe naturelle n’a connu “, selon le Fonds monétaire international. La population en situation d’extrême pauvreté est passée de 10 à 85% en seulement quatre ans, entre 2014 et 2018 .

Les chiffres officiels obtenus par l’OCCPR indiquent que un général gagne l’équivalent d’environ 8,9 $ par mois,compte tenu du changement officiel et de l’hyperinflation. “Le salaire n’est pas suffisant, alors les officiers ont leurs entreprises parallèles”, explique Mendoza.

Parrain à l’aube

L’OCCRP n’a pas été en mesure de quantifier exactement les bénéfices totaux que le Club des 35 a obtenus avec son réseau d’entreprises, bien qu’il souligne que son style de vie est incompatible avec ce revenu mensuel. Un exemple de ceci est le ministre de la Défense,Parrain de Vladimir,qui gagne officiellement moins de huit dollars par mois et pourtantmontres de sport d’environ 12 000 $.

Le parrain a commencé son ascension dans les rangs militaires avec Chávez. Lors du coup d’État de 2002, il s’est positionné auprès du président et il a été récompensé en le nommant commandant de laFort Tiuna, le siège de la FANB et le ministère de la Défense. Depuis, il a continué à grimper jusqu’à ce qu’en 2012 il soit nommé chef d’état-major. Deux ans plus tard, déjà avec Maduro, il devient ministre de la Défense.

Le record fulgurant de parrain dans les rangs militaires et politiques correspond à celui de son entreprise. Depuis 2009,19 entreprises enregistrées aux États-Unisau nom des proches de Padrino, qui ont également des liens avec au moins cinq entreprises au Venezuela. Cinq des entreprises situées en Amérique du Nord génèrent des bénéfices annuels d’environ 700 000 $. Trois situés à Miami ont acheté une douzaine de propriétés évaluées à environ 2,2 millions de dollars.

Deux entités se démarquent de l’emporium familial de Padrino. L’un estProcédures consulaires, enregistré en 2010 au Texas et situé en Floride, qui se consacre à faciliter les formalités administratives pour les Vénézuéliens à l’étranger, comme l’obtention d’un passeport vénézuélien ou l’asile politique aux États-Unis.

Le second estPrinmaplast, basée au Venezuela pour le compte de l’épouse de Padrino, dont l’activité est la peinture. Dans votre cas, la clé est que vous avez accès à un taux de change privilégié. “La grande différence entre le changement officiel et non officiel signifie qu’une entreprise qui accède légalement à un million de dollars cette année-là pourrait le convertir en dix millionsvendre les dollars sur le marché noir et utiliser les bolivars pour acheter plus de dollars au taux de change officiel. La marge bénéficiaire serait d’environ neuf millions de dollars, moins ce qui serait dépensé pour les importations, s’il en est », illustre l’OPCPR. Prinmaplast a reçu près de quatre millions de dollars entre 2004 et 2012, ajoute-t-il.

Pour Ramón Castellanos, lieutenant-colonel à la retraite de la même promotion que Padrino, la contradiction apparente entre la doctrine bolivarienne qu’il proclame et la réalité financière dont il jouit n’est pas une surprise: “Je ne l’ai jamais vu comme un communiste, comme quelqu’un qui voulait partager son la richesse.Il aime bien vivre, il aime l’Amérique et il aime boire du whisky. “

