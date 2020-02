Le Colombien Adrián Restrepo, nouveau directeur général de la SGAE | Culture et divertissement

Le Colombien Adrián Restrepo, expert en propriété intellectuelle, actuellement auditeur à la CISAC (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs), a été nommé aujourd’hui nouveau directeur général de la SGAE par le conseil d’administration de cette institution. Restrepo remplacera Juan Carlos Angaramo, nommé en septembre dernier et mettant fin à son contrat le 5 mars, mais il restera en tant que conseiller de l’entité de gestion, comme indiqué par un communiqué de la SGAE. Spécialiste des nouvelles technologies appliquées à la gestion de la propriété intellectuelle, Restrepo, 54 ans, possède une vaste expérience dans le domaine des entités de gestion du droit d’auteur, comme le colombien SAYCO -il était directeur général- ou le péruvien APDAYC – Directeur général adjoint – Il a également été consultant au SGAE pour les projets de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’un des responsables de la mise en œuvre de systèmes communs d’information et d’infrastructure pour les sociétés de 17 pays d’Amérique latine et des Caraïbes , dans le cadre du programme LatinNet. Après l’approbation des statuts de la SGAE, la nomination de Restrepo contribuera à dynamiser la stratégie internationale de L’entité a déjà développé «sa transformation numérique pour l’adapter aux nouveaux défis de la gestion du droit d’auteur». Outre le changement de direction générale, le conseil d’administration a convenu avec le directeur financier, Gerardo Rodríguez, de son remplaçant, bien qu’il s’agisse de Restrepo la personne chargée de sélectionner la personne qui occupe ce poste et de la proposer ensuite au conseil d’administration. Et également d’un commun accord, le secrétaire général, Germán Bercovitz, quitte le bureau et sera détenu par le juriste de l’entité, Marta Beca .Le président de la SGAE, Pilar Jurado, estime que les nouveaux ajouts leur permettront de “se renforcer pour faire face à une compétence technique maximale et une expérience de gestion internationale” une étape axée sur “l’amélioration du service à nos partenaires, l’augmentation de la collection de auteurs et de renforcer notre rôle international. “