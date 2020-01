Le Colombien Farah et le Chilien Jarry, des personnalités sud-américaines du tennis, se montrent positifs contre le dopage

Le Colombien Robert Farah, numéro un en double de l’ATP, et le Chilien Nicolás Jarry (78 en simple), deux des principales raquettes sud-américaines actuelles, se sont révélés positifs pour les tests de dopage.

“Il y a quelques heures, l’ITF (Fédération Internationale de Tennis, en espagnol) m’a informé de la présence de Boldenona lors d’un test effectué le 17 octobre 2019 dans la ville de Cali”, dans l’ouest de la Colombie, écrit Farah. dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux.

Farah, 32 ans, qui a remporté Wimbledon et l’US Open en 2019 avec son partenaire Sebastian Cabal, sera absent à l’Open d’Australie, le premier des quatre Grand Chelem du circuit.

Le joueur de tennis de café a accusé le positif d’avoir mangé de la viande colombienne contaminée par cette substance, qui est fréquemment utilisée pour augmenter la croissance du bétail et est interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA).

“Je suis sûr que c’est cette condition qui a généré le résultat du test en question”, a-t-il ajouté.

Farah, qui se préparait pour l’Open d’Australie à Los Angeles (États-Unis), a déclaré que deux semaines avant le test du 17 octobre, elle avait subi un test de dopage à Shanghai qui s’était révélé négatif.

En outre, il a déclaré qu’en 2019, il avait effectué plus de quinze tests aléatoires sur le circuit international qui avaient le même résultat.

“Avec mon équipe et un groupe de conseillers, nous enquêtons sur les étapes à suivre dans un processus que nous avons l’intention de démontrer que je n’ai jamais utilisé de produit menaçant le fair-play et l’éthique”, a-t-il déclaré.

La situation “me fait vivre l’un des moments les plus tristes de ma vie et sans doute le plus triste de ma carrière sportive”, a-t-il ajouté.

Le Comité olympique colombien (COC) a alerté les athlètes nationaux en 2018 de la présence de boldenone dans le bétail du pays.

– Suspension temporaire –

Pendant ce temps, Jarry, un espoir chilien dans le tennis, a été provisoirement suspendu par la Fédération internationale de tennis après avoir été contrôlé positif au contrôle du dopage, a annoncé l’ITF.

Jarry, 24 ans, a été testé positif pour “Ligandrol et Stanozol”, deux stéroïdes anabolisants, lors d’un contrôle d’urine effectué lors du différend de la Coupe Davis à Madrid en novembre dernier.

Le joueur de tennis “a été provisoirement suspendu à compter du 14 janvier 2020”, a indiqué la fédération.

Jarry, vainqueur du tournoi de Bastad l’année dernière, a déclaré qu’il était innocent. “Je n’ai jamais délibérément ou consciemment pris aucune substance interdite dans ma carrière de joueur de tennis”, a déclaré le joueur via son compte Instagram.

“Les niveaux de ces substances sont si incroyablement bas qu’ils s’élèvent à un billionième de gramme, des niveaux si bas qu’aucune substance n’aurait pu me procurer aucun avantage pour améliorer mes performances”, a averti le joueur qui a qualifié la suspension provisoire de “surprise absolue”. décrétée par l’ITF.

Le Chilien a déclaré que l’affaire pourrait être causée par la contamination croisée de multivitamines fabriquées au Brésil, qu’il a prises sur recommandation de son médecin et avec la garantie qu’elles ne contenaient pas de substances interdites.

“Mon équipe juridique et moi-même travaillerons très fort pour prouver mon innocence et pour cela, j’ai offert ma pleine coopération”, a conclu l’ITF qui, avec Cristian Garín, a ramené le Chili à la pointe du tennis mondial.

