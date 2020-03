Le comédien de doublage Dragon Ball révèle où Luis Alfonso Mendoza a été tué

Luis Alfonso Mendoza a été tué à Mexico Vidéo Circula de l’endroit où l’acteur de doublage a été tué Parmi les victimes se trouve sa femme et son beau-frère

Dans les réseaux sociaux, une vidéo du lieu où l’acteur Luis Alfonso Mendoza, qui a fait la voix de Gohan, a été tué dans la série Dragon Ball Z. Le matériel a fait sensation sur Internet, puisque vous pouvez voir une grande mobilisation des corps de police, en plus de voir les corps des victimes, selon ce qui est publié sur le portail de La Opinion.

Comme vous vous en souviendrez, selon le média Clarín, l’acteur Luis Alfonso Mendoza est décédé samedi soir dans une fusillade dans le quartier de Portales à Mexico. Dans le cas où sa femme Lourdes Adame et son beau-frère seraient également décédés.

Le célèbre acteur a été reconnu dans tout le pays pour le doublage réalisé dans votre carrière, les plus connus étant: «Sheldon Cooper de la série The Big Bang Theory; Bugs Bunny, Daniel LaRusso de Karate Kid, Gohan de Dragon Ball Z et Joey Tribbiani dans Friends, entre autres.

L’acteur de voix Luis Alfonso Mendoza, connu pour être la voix de personnages comme Sheldon Cooper ou Gohan, est décédé, apparemment, après avoir été abattu dans la colonie de Portales. https://t.co/r9HDf4Zial

L’information de la vidéo du lieu où l’acteur Luis Alfonso Mendoza aurait été tué a été publiée sur le portail des médias La Opinion et a fait grand bruit dans les réseaux sociaux, non seulement à cause de la grossièreté des images, mais à cause de l’indignation Cela a causé au milieu du spectacle.

Apparemment, les images de la vidéo correspondent à ce qui a été dit par les autorités, cependant, jusqu’à présent, aucune d’entre elles n’a authentifié le matériel.

Selon ce qui a été rapporté par l’agence de presse El Universal, Luis Alfonso Mendoza, un doubleur, fait partie des trois personnes abattues samedi dans le quartier de Portales, où l’une des lignes de recherche de le procureur général de la justice de la capitale (FGJ) enquête sur la prétendue tentative de dépossession d’un bien que la victime avait l’intention de réaliser dans la rue Balboa.

Il consiste à enquêter sur les faits que des policiers qui ont assisté à l’urgence ont trouvé dans une camionnette rouge les corps de Luis Alfonso, sa femme et un autre homme, tandis qu’à l’intérieur d’une maison il y avait un autre sujet toujours avec des signes vitaux et une arme à feu , qui est décédé plus tard.

Des sources consultées ont déclaré que pendant quelques années, l’acteur et sa famille auraient envahi une propriété de la colonie de Portales, profitant de la mort du propriétaire.

Les données dont disposent les policiers enquêteurs précisent que derrière cet incident se cache une fraude présumée de l’acteur décédé, qui “dans un abus de confiance” a tenté de saisir les biens. Le fils du propriétaire est celui qui a déclenché la fusillade et s’est ensuite suicidé.

Bien que les enquêtes se poursuivent, une vidéo a été diffusée dans le public où vous pouvez voir l’endroit exact où les événements se sont produits, quelques instants après le début du tournage.

Même dans le matériel, on observe les premiers répondants du fait, qui sont des policiers, qui protègent la zone et peuvent entendre des tourelles, probablement des ambulances ou d’autres policiers qui s’approchaient de l’endroit.

Images de l’attaque par balle aux Portales @BJAlcaldia:

Il s’agit du suspect du meurtre de l’acteur de doublage Luis Alfonso Mendoza, tout cela à cause d’un conflit de maison. pic.twitter.com/FlEZeEKMgg

