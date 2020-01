Le Comité pour la libération des camps de Milagro Sala à l’Obélisque pour demander sa libération

Hier après-midi, le Comité pour la liberté de Milagro Sala et l’organisation de quartier Tupac Amaru ils effectuent un camping dans les environs de l’Obélisque de Buenos Aires, à rexiger la libération du leader social jujeña et la libération de «tous les prisonniers politiques». Le même Il se poursuivra jusqu’à aujourd’hui à 11 heures., lorsque les organisateurs de cette manifestation donneront une conférence de presse et effectueront un acte dans le centre de Buenos Aires, à la fin Quatre ans après l’arrestation de Milagro Sala.

Du Comité, ils ont rappelé que le chef du Tupac Amaru avait été arrêté le 16 janvier 2016, dans le cadre d’un camp organisé par des organisations sociales pour exiger une rencontre avec le gouverneur, Gerardo Morales, qui a commencé son mandat.

«Ils ont demandé que la continuité des sources de travail soit garantie pour 20 000 coopératives dans la province de Jujuy. Depuis ce jour, il y a eu un réseau d’accusations consécutives pour maintenir la privation illégale de liberté du leader social pour une durée indéterminée », ont déclaré les membres du Comité dans un communiqué.

En ce sens, ils ont fait remarquer: «La persécution et l’emprisonnement des militants de l’Organisation Tupac Amaru, la destruction de leur travail, l’occupation de leur siège social, leurs centres éducatifs, leurs usines, leurs centres de santé et leurs les espaces publics de loisirs sont devenus des symboles de la discipline sociale ».

«Milagro et les membres de Tupac Amaru ont été arrêtés parce qu’ils ne lui ont pas pardonné d’avoir changé la vie de nombreux citoyens de Jujuy. Par la main de Morales, la province est devenue le laboratoire répressif de Cambiemos dans le pays », a-t-il déclaré en dialogue avec l’agence Télam Iván Wrobel, membre du comité et secrétaire aux droits de l’homme du CTA autonome.

En outre, Wrobel a fait remarquer: “Nous pensons que depuis qu’il gouverne un autre signe politique, il y a eu des progrès, mais nous continuons de revendiquer la liberté de tous les prisonniers politiques”.

Salle Miracle Il trouve une maison d’arrêt et fait face à plusieurs poursuites pénales simultanément. En premier lieu, Elle a été reconnue coupable de fraude contre l’État, d’association illégale et d’extorsion pour la soi-disant cause «Pibes Villeros» et condamné à 13 ans de prison. En outre, il était invalide pour occuper une fonction publique.

Au cours du processus, le détournement de fonds publics de plus de 60 millions de pesos, collectés par les coopératives pour construire des logements sociaux, a fait l’objet d’une enquête entre 2011 et 2015, qui n’a jamais été réalisée. Pour les juges, Sala était à la tête de cette association illégale qui, avec l’aide de fonctionnaires provinciaux et municipaux, avait pour but d’extraire de l’argent des programmes nationaux de logement, “qui étaient utilisés à d’autres fins”.

En plus de la cause connue sous le nom de «Pibes Villeros», Jujuy Justice Il l’a condamnée à trois ans de prison avec sursis pour une «escrache» violente au gouverneur Gerardo Morales, survenue en 2009et enquête pour une autre plainte de détournement de fonds autour de la construction de logements sociaux.