Le commerce a clôturé l’année 2019 avec 3,8% de stocks stockés de plus que l’année précédente, ce qui signifie que cet indicateur a enregistré sa plus faible augmentation depuis 2014, selon les données publiées mardi par l’Institut national de la statistique (INE). ).

Le stock des sociétés vendant et réparant des véhicules automobiles et des motocyclettes a augmenté de 7,6%, dans le reste du commerce de gros, l’augmentation a été de 4% et dans le commerce de détail de 0,6%.