Le commissaire européen à l’industrie demande à Facebook de s’adapter au blocage et non l’inverse

BRUXELLES, 17 février (.) – Le commissaire européen à l’Industrie, Thierry Breton, a déclaré lundi que Facebook doit s’adapter aux normes européennes et non l’inverse, critiquant les normes Internet proposées par le géant américain de les réseaux sociaux car jugés insuffisants.

Les commentaires durs sont connus après une courte réunion avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et deux jours avant que Breton présente la première partie d’une série de règles qui réglementeront les grandes entreprises technologiques américaines et chinoises soutenues par l’État .

“Ce n’est pas nous qui devons nous adapter à cette entreprise, c’est cette entreprise qui doit nous adapter”, a déclaré à la presse Breton, ancien président exécutif des sociétés de télécommunications françaises Orange et Atos Technology.

Zuckerberg avait précédemment déclaré aux journalistes qu’il avait eu une bonne conversation avec Breton sur différents sujets.

Breton a également déclaré qu’il déciderait avant la fin de l’année s’il adopterait des normes plus strictes dans le cadre de la loi sur les services numériques pour réglementer les plateformes en ligne et établir ses responsabilités.

Le responsable a rejeté un article publié par Facebook lundi qui rejetait ce que la société a appelé des règles intrusives et a suggéré des règles plus flexibles en vertu desquelles les entreprises rapportent périodiquement du contenu et publient des données sur son application.

“Ce n’est pas suffisant”, a déclaré Breton, ajoutant que Facebook avait omis toute mention de sa domination sur le marché et n’avait pas détaillé ses responsabilités.

La commissaire européenne à la justice, Věra Jourová, qui a également rencontré Zuckerberg, a également tenu fermement le rôle de Facebook dans la lutte contre les discours de haine sur Internet, la désinformation et la manipulation électorale.

“Facebook ne peut pas refuser l’entière responsabilité. Facebook et M. Zuckerberg doivent répondre à une question, qui ils veulent être en tant qu’entreprise et quelles valeurs ils veulent promouvoir”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Cela ne dépendra pas des gouvernements ou des régulateurs pour s’assurer que Facebook veut être une bonne ou une mauvaise force”, a-t-il ajouté.

(Rapport de Foo Yun Chee; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)