Le comté de Los Angeles est poursuivi pour la mort d’un latino schizophrène

Une famille hispanique atteinte de maladie mentale poursuit le comté de Los Angeles pour sa mort. “Ils connaissaient le problème de mon fils, nous les avons appelés pour obtenir de l’aide mais ils sont venus le tuer”, a expliqué la mère de la victime. La famille avait appelé le 911 pour demander de l’aide pour déplacer l’Hispanique vers un centre psychiatrique.

La famille de Marco Antonio Vázquez, tuée par des policiers à Los Angeles en octobre 2019, a annoncé mardi un procès civil contre le comté de Los Angeles et le département du shérif local, responsable de la mort de l’hispanique souffrant de schizophrénie “Et toujours renvoyé”, a indiqué l’agence Efe.

“Ils connaissaient le problème de mon fils, nous les avons appelés pour obtenir de l’aide mais ils sont venus le tuer”, a déclaré mardi Leticia Vázquez, mère de la victime, lors d’une conférence de presse, après avoir souligné que son fils souffrait de schizophrénie et de paranoïa.

L’avocat Luis Carrillo, qui représente la famille, a déclaré à Efe qu’en plus d’une compensation financière, qui n’a pas été précisée, le procès vise des changements structurels dans la façon dont les agents du comté répondent aux appels d’urgence impliquant des personnes. avec des problèmes mentaux

“En moins de cinq minutes après son arrivée, pour la deuxième fois, les agents lui ont tiré 10 coups de feu”, a expliqué Carrillo.

Les événements se sont produits dans la nuit du 7 octobre de l’année dernière, lorsque la famille a appelé les autorités pour aider à emmener l’hispanique de 37 ans dans un centre médical.

Des agents du département du shérif de Los Angeles (LASD) sont arrivés avec une équipe d’évaluation mentale. La famille a informé les autorités des maladies mentales dont souffrait l’homme.

Bien que la famille ait demandé de l’aide pour le transférer et l’admettre à l’hôpital pendant au moins 72 heures, l’équipe d’évaluation mentale a déterminé que Vázquez n’était pas admissible à un traitement involontaire, car ce n’était pas un danger pour lui-même ou pour les enfants. d’autres, comme indiqué dans le procès.

Après le départ des agents et de l’équipe d’évaluation, Vázquez a menacé de se suicider à cause de ce que ses proches appelaient à nouveau le numéro d’urgence. Les agents sont arrivés cette fois seuls et, selon le dossier judiciaire, “n’ont pas suivi les procédures tactiques” pour traiter une personne qui a menacé de se suicider.

Au moins trois policiers ont tiré sur Vázquez, qui a reçu 10 blessures par balle alors qu’un frère a reçu une balle dans le pied, lors d’un événement survenu alors que les parents, les enfants et d’autres proches de la victime étaient à la maison.

Carrillo a souligné que les agents n’avaient pas de caméras corporelles et que le procès cherchait à clarifier pourquoi les policiers n’avaient pas ces appareils.

«Bien que des ajustements aient été apportés à la formation des agents, ces décès malheureux continuent de se répéter. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer », a ajouté l’avocat.

Floride: sa mère l’a dénoncé et les officiers du shérif l’ont abattu

Un autre cas similaire s’est produit en Floride. Une femme a dénoncé son fils pour “furieux et combatif” à son domicile, et quelques minutes plus tard, les officiers du shérif l’ont abattu parce qu’il les aurait reçus sous la menace d’une arme.

Le shérif Grady Judd du comté de Polk a décrit la mort de Juan Rosa, qui aurait souffert de ses facultés mentales, comme “un cas classique de suicide avec un officier de police”.

