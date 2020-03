Le comté du Texas interdit les réunions de plus de dix personnes

Alerte au coronavirus: le comté de Starr, dans le sud-est du Texas, a ordonné que tous les rassemblements de plus de 10 personnes soient illégaux et encourent le risque d’aller en prison jusqu’à 180 jours. Cette décision a été prise par les autorités comme une décision drastique d’empêcher la propagation du dangereux COVID-19 dans la région qui a déjà un cas confirmé de pandémie. “Nous essayons de sauver autant de vies que possible ici”, a déclaré le juge Eloy Vera, expliquant pourquoi il avait pris une décision qui pourrait créer un précédent juridique pour que d’autres comtés fassent de même.

Le comté de Starr, dans le sud-est du Texas, a averti ses habitants que tous les rassemblements de plus de 1o personnes étaient illégaux.

Cette décision est une réponse drastique du comté de Starr pour empêcher le dangereux coronavirus qui sévit dans le monde de se propager dans cette région du Texas avec une grande majorité de résidents hispaniques.

Le juge Eloy Vera, la plus haute autorité du comté de Starr, a publié une déclaration extraordinaire le mercredi 18 mars 2020 dans le cadre de ses fonctions légales afin que tout groupe de personnes de plus de 10 soit détenu par une autorité de police du comté et faisant face à une peine de 180 jours de prison et une amende de 1 000 $ pour outrage à l’autorité.

Selon Vera, dans le document officiel avec sa commande, l’indication “s’applique à presque tout le monde … Ce que nous essayons de faire est de réduire la propagation du coronavirus dans notre communauté”.

La seule exception à l’arrestation et aux amendes concerne les personnes qui se rassemblent accidentellement dans un magasin ou un supermarché pour acheter leurs courses.

Toute autre réunion pour quelque raison que ce soit sera annulée par le bureau du shérif du comté de Starr (SCSO) et ses membres détenus, les autorités ordonnent les détails.

Selon Vera, les réunions pour obtenir de la nourriture “sont essentielles” pour que les gens puissent couvrir leurs besoins de base. Cependant, précise le juge, ils doivent le faire avec certaines restrictions et précautions.

“On leur demandera de se tenir à six pieds l’un de l’autre … pour essayer de réduire au minimum la foule, certains attendant dans le parking, et ceux qui attendent, de garder leur distance à 6”. une autre personne », a déclaré Vera dans l’ordonnance, qui est, jusqu’à présent, la première du genre appliquée par une autorité du Texas et avec une arrestation dangereuse.

Le Bureau du Census Bureau des États-Unis révèle que dans le comté de Starr, les quatre villes les plus importantes sont Rome, La Grulla, Escobares et Río Grande City, cette dernière étant le siège des autorités du comté.

Près de 61 000 personnes s’installent dans le comté et, selon les autorités, 95 sur 100 sont hispaniques. Le comté a une frontière directe avec le Mexique vers les villes de Ciudad Alemán et Nueva Ciudad Guerrero dans l’État mexicain de Tamaulipas.

C’est précisément au trafic incessant de personnes et de produits qui traversent la frontière des États-Unis et du Mexique que le juge Vera a pris la mesure drastique d’interdire les réunions de plus de 10 personnes.

“Nous essayons de sauver autant de vies que possible ici face à l’arrivée du coronavirus”, a expliqué Vera pour justifier sa décision controversée.

Avec la décision du juge Vera, par exemple, le Département de police de Rome (RPD), pour mentionner une force de police dans ce domaine, a la capacité d’arrêter des groupes de plus de 10 personnes rassemblées.

“En faisant cela, nous serons critiqués … et si nous ne faisons rien, nous serions critiqués”, a déclaré Vera à propos de la mesure qui crée un précédent juridique afin que d’autres juges de différents comtés puissent prendre la même décision pour empêcher la propagation du COVID-19 et a ajouté “priez pour que ont pris la bonne décision. »