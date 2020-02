Le concours de chansons de Viña del Mar commence après avoir été reporté en raison d’émeutes | Culture et divertissement

Les représentations du concours de la chanson du Festival de Viña del Mar ont commencé mardi à l’aube après le report subi dimanche soir en raison des émeutes dans cette ville chilienne.

En raison de la compétition internationale, le mexicain Mando a pris la scène de la Quinta Vergara – lieu du festival – avec son thème “Dernière occasion”; la Colombienne Paula Arenas, avec «Bon pour rien», et l’Argentine Fran Vázquez, avec «Bailo con mi sombra», la plus ponctuée jusqu’à présent entre les votes du visage et du jury virtuel.