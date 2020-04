Le Congrès a besoin de plus d’expertise scientifique pour lutter contre COVID-19

Alors que les législateurs des États-Unis se concentrent sur la lutte contre le fléau de COVID-19, ils devront se familiariser rapidement avec la science derrière le virus qui le provoque; les défis actuels liés aux tests; et la dynamique de propagation.

Cela va être difficile, car les législateurs et leur personnel sont généralement des généralistes. Sur les 535 législateurs, seuls 17 ont une formation dans un domaine lié à la politique scientifique et technologique.

Ils auront recours à des recherches Google, à la lecture de Wikipedia, à des articles de presse et, oui, même à des rapports sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils feront une rafale d’appels à froid et de courriels à l’expert qu’ils pourront contacter au téléphone avec l’espoir désespéré que quelqu’un fournisse des réponses utiles et exploitables.

J’ai travaillé au Sénat pendant près d’une décennie, et c’était le livre de jeu à chaque fois qu’il y avait une crise dont la réponse exigeait un savoir-faire scientifique. Qu’il s’agisse de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, de la crise Ebola de 2014 ou de l’inondation de plateformes de médias sociaux en 2016 par désinformation, le soi-disant “ plus grand organe délibérant ” du monde volait par le siège de son pantalon.

Il existe une solution simple au déficit scientifique au Congrès. Si vous manquez d’expertise en interne, obtenez des conseils d’experts de l’extérieur.

Le pouvoir législatif peut apprendre de ce que fait le pouvoir exécutif.

Lorsque les responsables de l’exécutif ont besoin de l’aide d’experts, ils établissent des comités consultatifs fédéraux – des chefs de file universitaires et industriels bénévoles qui conseillent les fonctionnaires des agences fédérales sur tout, depuis les contrôles de la pollution des centrales électriques jusqu’à la formation aux technologies de sécurité.

Il existe aujourd’hui des centaines de ces organes consultatifs.

Même les présidents n’ont pas peur de leur manque d’expertise scientifique et technologique. Depuis Franklin D. Roosevelt, ils ont un conseil de conseillers en science et technologie qui les conseille sur les questions techniques.

Ironiquement, c’est le Congrès qui finance ces comités consultatifs dans l’ensemble du pouvoir exécutif, mais les législateurs, qui sont chargés de rédiger les lois que ces agences exécutent, n’ont pas de mécanisme similaire en place pour eux-mêmes.

La bonne nouvelle est que chaque législateur peut avoir un conseil de conseillers en science et technologie. Il ne nécessite aucune législation et aucune dépense gouvernementale supplémentaire.

En effet, les législateurs peuvent recruter leurs propres conseils de conseillers dans leurs universités, entreprises et autres instituts de recherche locaux dans leurs États et districts. Il y a plus de 10 000 institutions de recherche à travers le pays, remplies d’experts sur tout, des maladies infectieuses à la recherche sur le cancer en passant par l’intelligence artificielle.

Les législateurs peuvent interagir avec leurs conseils virtuellement jusqu’à la fin de l’épidémie, mais éventuellement en personne lorsqu’ils rentrent chez eux pour visiter le district.

Ils peuvent bénéficier du fait que les chercheurs locaux travaillent souvent sur des problèmes locaux. Que ce soit la capacité des hôpitaux de l’État à faire face à une épidémie ou les impacts du changement climatique sur les plaines inondables locales, ces conseillers peuvent aider à informer les législateurs sur les questions les plus importantes.

Les législateurs et les experts techniques parlent différentes langues. C’est pourquoi les organisations non partisanes qui travaillent avec les deux communautés peuvent aider à traduire, améliorer la communication entre les deux et développer l’architecture globale pour rendre ces conseils aussi productifs et efficaces que possible. Mon organisation, la Federation of American Scientists, a lancé un programme pilote pour créer plusieurs de ces comités consultatifs pour les législateurs. D’autres devraient aussi.

En travaillant ensemble, les scientifiques et les dirigeants politiques peuvent travailler pour garantir que les politiques sont fondées sur des données scientifiques solides et des preuves.

C’est ce que les gens méritent.