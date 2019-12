Le Congrès américain reprendra le procès politique de Trump en janvier après les vacances d'ici la fin de l'année

Les républicains et les démocrates ne s'entendent pas sur la manière dont le procès se déroulera au Sénat. L'opposition veut appeler les meilleurs conseillers de Trump comme témoins, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, n'a pas encore envoyé le dossier de destitution au Sénat, dans le but de maintenir la pression.