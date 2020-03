Le Congrès du Colorado approuve une loi interdisant les arrestations devant les tribunaux

L’ICE ne peut pas procéder à l’arrestation d’immigrants dans les tribunaux du Colorado. Le Congrès a interdit les arrestations dans les tribunaux du Colorado et a expliqué la seule façon de les accepter. Cette mesure fait partie d’un ensemble d’initiatives en faveur des immigrants et des réfugiés du Colorado.

La législature du Colorado a adopté une loi qui interdit les arrestations dans et autour des tribunaux locaux, une mesure qui limite les actions des agents d’immigration fédéraux.

La mesure, adoptée jeudi et promue par le sénateur démocrate Julie Gonzales, fait partie d’un ensemble d’initiatives en faveur des immigrants et des réfugiés, et étant donné que les démocrates contrôlent les deux chambres, il est prévu que les autres propositions seront également approuvées, Efe a rapporté ce vendredi.

SB20-083 limite les arrestations dans les tribunaux du Colorado uniquement aux cas où il y a une ordonnance du tribunal entre les deux.

Il permet aux juges d’émettre une «ordonnance de protection contre les arrestations civiles», c’est-à-dire des affaires non pénales, pour les personnes entrant ou sortant du tribunal après avoir purgé leurs audiences ou assisté à ces audiences, soit avant, pendant ou après d’un procès.

Cependant, la loi indique que même sans cette ordonnance de protection écrite, SB20-083 étend déjà cette protection en interdisant les «arrestations injustifiables ou illégales» devant ou devant les tribunaux par des «fonctionnaires locaux, étatiques ou fédéraux» .

En présentant sa proposition en janvier dernier, la sénatrice Gonzales a indiqué que la loi était nécessaire pour “préserver le fonctionnement ordonné et efficace” des tribunaux et, en outre, pour “protéger la dignité, l’indépendance et l’intégrité” des procédures judiciaires.

Après avoir entendu le vote final, Cristian Solano Cordova, porte-parole de la Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC), a remercié les 40 représentants démocrates qui ont soutenu le projet du sénateur Gonzales.

La Chambre des représentants du Colorado s’est prononcée “en faveur de la justice devant les tribunaux”. Et “les représentants se sont prononcés en faveur de l’équité avec tous les immigrants dans cet état”, a déclaré Solano Cordova.

La loi a été adoptée le même jour qu’Alethea Smock, porte-parole du bureau local du Service de l’immigration et des douanes (ICE), a indiqué que << des agents spéciaux avaient été transférés à Denver >> pour participer aux opérations locales de << mandats d'arrêt >>. étrangers criminels et immigrants fugitifs.

Selon le Census Bureau, 10% des 5,7 millions d’habitants du Colorado sont nés en dehors des États-Unis. Et, selon le Pew Research Center, environ 150 000 de ces immigrants n’ont pas de présence légale dans le pays.

