Le conseiller spécial de l’Union européenne se rend à Caracas en mars à la recherche d’élections présidentielles «libres et équitables»

Depuis Bruxelles Alors que le gouvernement de Nicolás Maduro engagement aux élections législatives pour sortir de la crise installée il y a des années dans le pays et sans issue satisfaisante ni pour le malaise de la population ni pour le frein à la croissance économique, l’Union européenne accompagne la demande d’élections présidentielles du Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale et reconnu comme président en charge du Venezuela par 24 des 27 pays de l’UE.

Infobae Il a participé la semaine dernière à une réunion à Bruxelles avec des diplomates européens et des experts qui ont évalué la situation actuelle dans le pays des Caraïbes et analysé les scénarios possibles pour l’avenir immédiat. La plus grande préoccupation passe par le plateau de la crise, produit de l’absence de négociations, alors que des millions de Vénézuéliens continuent de traverser les frontières quotidiennement et il y a déjà plus de 4 millions qui ont émigré. Bien que l’Europe regarde avec admiration la grande solidarité manifestée par les pays de la région pour accueillir les Vénézuéliens quittant leur pays, elle avertit également que les tensions régionales augmentent et observer avec inquiétude la croissance des mouvements et des partis xénophobes, par exemple dans des pays comme le Pérou.

Ces jours-ci, le conseiller spécial de l’UE pour le Venezuela, le politicien uruguayen expérimenté Enrique Iglesias, entamera une tournée de deux ou trois semaines qui comprendra des visites aux États-Unis, au Mexique, à Cuba et en Argentine, bien que les détails de son programme n’aient pas encore été dépassés. En mars, Iglesias – ancien ministre des Affaires étrangères et directeur de la banque centrale de son pays, ainsi que directeur de la CEPALC et président de la Banque interaméricaine de développement (BID). Les églises il reviendra à Caracas en mars «à la recherche d’élections libres et équitables», dans les mots d’un fonctionnaire de l’UE proche du chancelier européen Josep Borrell. “Nous avons un plan et il y a des élections présidentielles sans exclusions”, a déclaré le diplomate, qui a déclaré qu’Iglesias tiendrait des réunions avec différents acteurs politiques.

«L’impasse et l’interruption des négociations n’ont jamais été aussi graves» au Venezuela, a déclaré un spécialiste du département européen pour l’Amérique latine, qui a rappelé que le rôle de l’Union européenne n’est pas celui d’un médiateur. “Il y a peu de place pour la négociation, le régime est très confortable et ne voit pas la nécessité de négocier, mais nous devons arrêter l’usurpation », a-t-il dit, en utilisant un verbe utilisé au Venezuela de chaque côté du palais de Miraflores pour disqualifier l’adversaire.

Depuis l’annonce des intentions du gouvernement Maduro de convoquer des élections législatives, l’UE demande la nomination d’un conseil électoral national indépendant pour lever l’interdiction de l’Assemblée nationale présidée par Juan Guaidó et demande également la liberté des prisonniers politiques. Interrogé une source sur la question de savoir si le plateau en cours d’alerte est lié à l’échec du projet Guaidó, a nié cette possibilité et a préféré indiquer les dernières mesures économiques du gouvernement comme la raison de la tranquillité présumée. “Il y a du soulagement, c’est vrai, mais ne nous leurrons pas, c’est surtout à Caracas, qui est une bulle.”

Le groupe de contact continue

Selon les autorités consultées, le Groupe de contact – formé il y a un an et composé de huit pays de l’Union européenne et de quatre pays d’Amérique latine afin de débloquer la crise et de contribuer à la tenue d’élections libres en tant que solution pacifique et démocratique – continue de fonctionner, et il y a des résultats concrets dans le pilier humanitaire. L’actuel chancelier Borrell faisait partie du groupe lors de la gestion de son prédécesseur, Federica Mogherini.

Quelques mois après la création du groupe de contact, la Norvège a pris la tête des négociations entre les représentants de Maduro et de Guaidó, qui ont été jugées infructueuses en août 2019. Peu de temps après que le président a convoqué une table de dialogue avec une partie de l’opposition , dans laquelle le retour du chavisme à l’Assemblée nationale a été instauré (d’où ils se sont retirés en 2017), le renouvellement des autorités électorales et la libération des prisonniers politiques. Cependant, cette table (la petite table, comme ils l’appellent) a été contestée par des acteurs tels que l’Union européenne parce que l’opposition totale n’avait pas été invitée, elle n’était donc pas représentative. “Le tableau est insuffisant ”, a précisé un diplomate.

En janvier dernier, dans le cadre de sa stratégie d’installation internationale, Guaidó s’est rendu à Bruxelles, où il a tenu une réunion d’une heure et demie avec Borrell. «C’était une réunion très restreinte. Bien que cela ne semble pas comme ça, beaucoup de choses se passent, mais tout est secret, il n’y a pas de communication de ces réunions. Au Venezuela, la question ne s’améliore pas et les gens continuent de souffrir. C’est un pays riche, il n’y a aucune raison à la crise. L’UE promeut des élections libres et équitables », a déclaré un diplomate.

Avant une question de journalistes, la diplomate elle-même a cherché à expliquer le sens de reconnaître Guaidó comme la plus grande autorité vénézuélienne. “Guaidó n’a pas le pouvoir de facto, c’est clair pour tout le monde, mais nous comprenons que l’Assemblée nationale est la seule institution légitimée au Venezuela. Pour nous, Juan Guaidó est le président de l’Assemblée nationale et nous le reconnaissons comme président par intérim, bien qu’il n’y ait pas d’unanimité puisque trois des vingt-sept pays ne l’ont pas encore reconnu », ce dernier en référence à Chypre, la Slovaquie et l’Italie , qui n’a toujours pas reconnu que Guaido était présent dans près de 50 pays à travers le monde.

Depuis 2017, l’Union européenne a imposé des sanctions à plus d’une vingtaine de responsables vénézuéliens et a décrété l’embargo sur les armes tandis que les États-Unis renforcent leurs sanctions contre le gouvernement Maduro. Cependant, rien de tout cela ne parvient à accélérer la décision du président de déclencher des élections. Il y a des pays de poids qui maintiennent leur soutien au Chavismo, comme la Russie ou la Chine, en plus de Cuba. “Il est inutile de rompre les relations et les sanctions économiques n’ont pas fonctionné”, a expliqué un homme d’expérience du ministère européen des Affaires étrangères, interrogé sur l’efficacité des différentes mesures de pression.

L’UE et ses observateurs électoraux

Les responsables des missions électorales de l’UE soulignent que lorsque les pays les sollicitent, ils le font en raison de leur neutralité et de leur professionnalisme. Ils viennent toujours sur invitation (“nous ne nous imposons pas”), bien que parfois l’invitation soit naturellement recherchée. Pour définir la participation, il est toujours évalué que la visite est une valeur ajoutée au processus électoral en question. La mission est une observation puis un rapport est fait avec des recommandations, ainsi qu’un suivi jusqu’aux prochaines élections. Les observateurs ne sont pas des fonctionnaires européens mais des experts indépendants, bien que chaque mission soit toujours dirigée par un législateur européen.

Ils le clarifient plusieurs fois: ils ne se rendent dans les pays que lorsqu’ils sont autorisés à développer leur méthodologie et bénéficient d’une sécurité et de visas spéciaux. Ils partent pendant six semaines et font des voyages d’exploration environ 3 ou 4 mois avant. Il y a environ 150 personnes, un accord est signé. Au Venezuela, ces dernières fois ont été des compagnons du processus électoral, pas des observateurs, précisément parce qu’ils n’ont pas les garanties requises pour mettre en œuvre leur méthodologie.

Un spécialiste des missions électorales a confirmé qu’une de ces missions de l’Union européenne participerait aux élections boliviennes à venir et conflictuelles. «En Bolivie, nous avons été très impliqués dans la médiation depuis l’arrivée du gouvernement intérimaire. La route n’a pas été facile, il y a des éléments extrêmes au MAS et au gouvernement provisoire. Nous soutenons la voie vers les élections, avec la Conférence épiscopale et l’ONU, ainsi que la nomination d’un tribunal électoral indépendant pour les élections du 3 mai », a-t-il déclaré.

Regarder les élections à l’époque des réseaux sociaux est devenu très complexe, entre autres à cause du manque de transparence. Juste ces jours-ci Mark Zuckerberg Il a rencontré les autorités européennes sur cette question et semblait curieusement bien prédisposé à d’éventuelles nouvelles réglementations. Ceux qui travaillent dans les missions d’observation, ainsi que le département de l’Union européenne spécialisé dans les fausses nouvelles, veillent à ce que les plus nuisibles et dangereux ne viennent pas récemment via Facebook ou Twitter (les deux réseaux qui permettent la surveillance) mais WhatsApp, qui, en raison de son mode de fonctionnement, est beaucoup plus complexe en termes de surveillance. “Tout évolue très rapidement, alors quand nous avons enfin la technologie à surveiller, ce réseau n’existe plus et tout a changé”, a déploré un expert.