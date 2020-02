Le contexte économique de la brutale répression chinoise à Xinyiang

Xinyiang est une région autonome de la République populaire de Chine, située dans les limites nord-est de son territoire; avec de vastes frontières: la Russie, la Mongolie, le Pakistan, l’Afghanistan et les anciennes républiques soviétiques: le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Sa superficie atteint 1 650 000 km2 et compte environ 22 millions d’habitants.

La région en question a été occupée en 1949 par la République populaire de Chine. Jusque-là, il constituait une république indépendante, appelée Turkestan oriental. À cette date, son appartenance ethnique majoritaire – appelée «Ouïghour» – constituait 80% de la population; tandis que l’ethnie «Han» (92% de la population chinoise totale) était absolument minoritaire, avec une participation ne dépassant pas 10%. Les Ouïghours sont absolument différents des Hans; en effet: son origine et sa physionomie sont turques, tout comme sa langue et sa religion musulmanes. Pour aggraver encore le problème, la grande majorité de sa population ne parle ni ne lit aucun des dialectes chinois dérivés du mandarin.

Une fois occupé le territoire en question, le gouvernement central de Chine – dirigé par les Hans – a immédiatement entamé une politique migratoire forte de sa population vers la zone en question. Au fil des années, ce processus s’est accéléré, ayant atteint la situation dramatique actuelle: l’ethnie Han est devenue une majorité avec plus de 70% de la population, occupe le pouvoir politique et discrimine de plus en plus les Minorité ouïghoure. Tout au long de ce processus vexatoire, il y a eu des émeutes des “Ouïghours”, qui ont été rapidement et fortement réprimées. Malheureusement, ces dernières années, la discrimination et la violence n’ont cessé d’augmenter.

En effet, récemment, les preuves – obtenues grâce à un excellent travail conjoint de 17 médias internationaux – ont documenté la répression brutale actuellement mise en œuvre à travers une structure de contrôle qui commence par l’identification des «Ouïghours suspects», poursuit le la détention de milliers d’entre eux et se termine par sa détention – sans procès ni garantie d’une procédure régulière – dans des camps de concentration, appelés «Centres d’éducation idéologique» (sic).

On estime que, à ce jour, plus d’un million d’Ouïghours sont confinés dans ces camps et ne sont libérés que lorsque “l’autorité” estime qu’ils sont déjà en mesure de “s’intégrer” dans la culture et l’idéologie politiques chinoises. (Y compris sa façon de penser, de parler et de s’habiller!). De toute évidence, dans les champs, les conditions de vie ne sont pas précisément raisonnables; les compter avec des unités de contrôle de la police, des tours avec des gardes armés et des systèmes de surveillance avec des caméras. Il est clair que tout ce dispositif de répression constitue une violation claire et inacceptable des droits de l’homme de cette minorité ethnique subie. De plus, dans le système répressif, les autorités chinoises utilisent des technologies de pointe; entre autres: le suivi des applications mobiles, les systèmes de reconnaissance faciale et l’utilisation de «l’intelligence artificielle» grâce à l’interaction des «mégadatos» via l’outil G5 naissant.

Or, la racine de cette répression très grave est-elle uniquement ethnique? Pas du tout. En effet, les ressources économiques et la géopolitique jouent un rôle fondamental dans le conflit. Le vaste territoire du Xinjiang regorge de sources d’énergie et d’autres ressources. Les plus importants sont: le pétrole (30% des réserves chinoises), le gaz (40%), le charbon (35%), l’or et l’énergie éolienne et solaire. Cependant, tout ne s’arrête pas là; en effet, du point de vue géopolitique, l’importance de la région n’est pas mineure: vaste réseau routier et ferroviaire qui communique avec l’Asie centrale; porte d’entrée vers le pays du gaz et des minéraux d’Asie occidentale; partie intégrante de la nouvelle «route de la soie» et du hub de télécommunications.

Il est donc clair que le but ultime des autorités chinoises est de déplacer définitivement la minorité ouïghoure et, ainsi, d’assurer la domination d’un centre économique et géopolitique aussi important. En résumé: une fois de plus, l’existence d’un conflit ethnique ancestral est utilisée par la majorité au pouvoir pour écraser et déplacer des minorités d’un territoire riche en ressources énergétiques et d’une grande importance géopolitique, qui l’ont généralement précédé dans la propriété du la terre À cet égard, l’inefficacité des Nations Unies pour éviter une répression et une discrimination aussi violentes ainsi que – dans le cas particulier analysé – l’absence totale de protestation des pays à majorité musulmane sont frappantes. Est-ce donc que les valeurs économiques stratégiques sont au-dessus de la validité des droits de l’homme?