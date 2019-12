Le contrat de Tom Brady arrive à expiration

FOXBOROUGH, Massachusetts, États-Unis (AP) – Les circonstances sont différentes mais l'attitude reste la même, explique le quart-arrière des New England Patriots, Tom Brady.

Alors que son contrat expire à la prochaine interruption de la campagne, le match de dimanche contre les Dolphins de Miami au Gillette Stadium pourrait être la dernière saison régulière du quart-arrière de 42 ans avec la Nouvelle-Angleterre.

Le joueur deviendra un agent libre et le retrait est une possibilité. Bien que le retour de sa 21e saison avec l'équipe qui l'a sélectionné au sixième tour du repêchage de la NFL en 2000 apparaisse également dans l'équation, même s'il n'est pas garanti.

Mais même avec toute cette incertitude devant, Brady dit que son attitude est inchangée pour son match de saison régulière 285 avec les Patriots.

"Je dirais que l'attitude n'est pas (est) différente de ce que j'ai eu au cours des 20 dernières années", a déclaré Brady vendredi.

"Faites de mon mieux et aidez à gagner notre équipe, soyez un grand joueur et ayez une attitude gagnante, essayez de l'injecter sur le terrain."

Les statistiques de Brady ne sont peut-être pas à la hauteur de ses meilleurs chiffres en tant que quart-arrière d'une offensive qui a eu beaucoup de difficultés cette saison: les Patriots sont 16es au classement général, à mi-table.

Brady a une efficacité de passe de 88,0, en dessous des 97,0 de sa carrière et est 20e de la ligue.

Cependant, il a réussi à lancer pour 3 836 verges (neuvième de la ligue) et a un score d'interception-interception supérieur à 3-1 (22 scores et sept interceptions).

Même à son âge avancé, Brady prétend se sentir comme le garçon de San Mateo, en Californie, qui jouait avec son ballon à l'extérieur d'un stade de San Francisco.

"Je sors et jette le ballon aux receveurs, et je me souviens quand j'étais enfant et je l'ai fait avec mes amis dans le parking du chandelier (stade)", a déclaré Brady.

"Maintenant, je lance le ballon aux meilleurs athlètes du monde et ils me paient pour le faire", at-il ajouté.