Le coronavirus a déjà fait 177 000 morts dans le monde

Lanouvelle pandémie de coronavirusOriginaire de la ville chinoise de Wuhan, il dépasse désormais 2,5 millions de cas et laisse plus de177 000 morts dans 185 pays du monde, les États-Unis ayant enregistré plus de 2 400 décès et 39 500 cas positifs au cours des dernières 24 heures, l’augmentation quotidienne record depuis le début de l’épidémie en Chine.

Selon le bilan mondial de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce mardi à 9h30, lune pandémie laisse déjà 2 565 258 personnes infectées et 177 501 décès. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 686 634, l’Allemagne en tête de ce tableau avec 99 400 personnes récupérées, suivie de l’Espagne avec 82 514.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par le coronavirus, marquant le pire nombre de cas quotidiens depuis le début de l’épidémie à Wuhan fin 2019, avec 39500 positifs le dernier jour. Cette augmentation porte le solde à 825 306 personnes infectées alors qu’il y a déjà plus de 45 000 décès (45 075 au total), après avoir ajouté 2 441 décès au cours des dernières 24 heures. À ce jour, les États-Unis ont effectué 4,16 millions de tests pour détecter le coronavirus.

L’Espagne reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie et le plus touché en Europepar nombre d’infections, avec un total de 204 178 personnes infectées et 21 282 décès, suivi de l’Italie, qui compte moins de personnes infectées, 183 957, mais plus de décès, 24 648.

La France reste en quatrième position mondiale, avec un total de 159 300 cas et 20 829 décès, au-dessus de l’Allemagne, qui cumule 148 453 infections et 5 086 décès.Le Royaume-Uni reste le sixième pays le plus touché avec un total de 130 184 personnes infectéeset 17 378 décès dus au coronavirus.

Turquie, plus de 95 000 cas

La Turquie a dépassé l’Iran et la Chine, pays d’origine de la pandémieet a dépassé le seuil de 95 000 cas, avec un total de 95 591 personnes infectées et 2 259 décès, tandis que la République islamique a 84 802 positifs et 5 297 décès dus au coronavirus.

La Chine, pour sa part, a enregistré 83 864 infections et 4 636 décèspar le nouveau coronavirus, après avoir été dépassé par l’Iran. La Russie, pour sa part, est le dixième pays le plus touché, avec 52 763 personnes infectées et 456 décès, contre 43 368 infections et 2 761 décès au Brésil. La Belgique a également dépassé 40 000 cas, avec 40 956 infections et 5 998 décès.

Le Canada, avec 39 405 cas et 1 905 décès, etPays-Bas, avec 34 318 cas et 3 929 victimesmortel, complète l’étendue des pays avec plus de 30 000 infections.

Suisse, Portugal et Indeils dépassent 20 000 cas, suivis dePérou, Irlande, Suède, Autriche, Israël, Arabie saoudite, Japon, Chili, Corée du Sud et Équateur, qui dépassent 10 000 positifs.

La Pologne, le Pakistan, le Mexique, la Roumanie et Singapour dépassent les 9 000tandis que le Danemark, les Émirats arabes unis, la Norvège, l’Indonésie et la République tchèque ont déjà plus de 7 000 positifs. Le Bélarus, la Serbie, les Philippines, l’Australie, le Qatar et l’Ukraine comptent plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus.

La Malaisie et la République dominicaine accumulent plus de 5 000 personnesavec le coronavirus et le Panama, la Colombie et la Finlande dépassent les 4 000 infections, devant le Luxembourg, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Bangladesh, le Maroc et l’Argentine, qui ont déjà franchi le seuil des 3 000 infections.

Thaïlande, Algérie, Moldavie, Grèce, Hongrie, Koweït et Kazakhstanil y a plus de 2000 personnes infectées, tandis que Bahreïn, Croatie, Islande, Ouzbékistan, Irak, Estonie, Oman, Azerbaïdjan, Nouvelle-Zélande, Arménie, Lituanie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Slovaquie, Cameroun, Cuba, Afghanistan, Le Ghana et la Bulgarie ont plus d’un millier d’infections.

.