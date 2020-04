Le coronavirus a frappé toute sa famille: le drame d’un pompier né au Mexique dans l’Iowa

Tout d’abord, sa mère est tombée malade, d’un malaise apparemment contracté dans l’usine d’oeufs où il travaillait.

Puis sa sœur de 22 ans, une nouvelle mère branchée à un respirateur, est tombée malade. Plus tard, le coronavirus s’en est pris à son père, Jose Gabriel Martinez, 58 ans, décédé mardi dans le même hôpital où il a vécu ses derniers jours près de sa fille.

Après un mois de prise en charge de sa famille touchée par le coronavirus, le pompier Omar Martinez prévoit des funérailles pour son père, qui travaillait dans une usine et était connu pour tout donner pour subvenir aux besoins de sa famille. Il espère que sa sœur Evelyn récupère, qui est alerte après avoir été déconnecté du respirateur jeudi. Et elle craint de devoir lui annoncer la nouvelle de son père.

Omar, 29 ans, apprécie que sa mère se soit rétablie et que lui, ses deux frères et sa nièce de deux ans soient restés en bonne santé. Il est également touché par le soutien qu’il a reçu de voisins de West Liberty, une ville de 3800 habitants, pour la plupart hispaniques, où sa famille s’est installée après avoir émigré du Mexique dans les années 1990.

Vous voulez que les gens sachent à quel point le virus peut se propager et à quelle vitesse il peut dévaster une famille entière.

“Il suffit d’une seule personne irresponsable pour affecter une famille qui ne le mérite pas”Omar Martinez a déclaré dans une interview. “Je ne souhaite cela à personne. Chaque jour, ils me demandent comment je fais. Je n’ai pas de réponse “, a-t-il ajouté.

La situation de la famille Martinez illustre les disparités raciales et ethniques alarmantes entre ceux qui sont infectés et meurent du coronavirus.

Alors que les Latinos représentent 6% de la population de l’Iowa, ils ont représenté plus de 22% des cas confirmés de coronavirus, selon le département d’État de la Santé publique. La disparité s’est creusée à mesure que de nouveaux tests ont été effectués sur des ouvriers d’usine, qui sont de manière disproportionnée Latino-Américains et représentent plus d’un quart des cas confirmés de l’Iowa. Les responsables de l’État ont déclaré que la densité de population joue également un rôle.

Le virus s’est propagé plus rapidement dans l’Iowa que il a maintenant plus de 5 000 cas confirmés, que dans presque tous les autres États au cours des derniers jours. À West Liberty, une usine de transformation de dinde qui attire depuis longtemps des immigrants dans la région, a indiqué que 52 travailleurs avaient été testés positifs.