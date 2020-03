Le coronavirus a infecté 575 000 personnes dans le monde | La société

Le coronavirus a causé au cours des dernières 24 heures environ 65 000 nouveaux cas infectés, portant le nombre mondial de cas à 575 444, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de décès s’élève à 26 654 dans le monde. Une augmentation en ce jour de plus de 3 100 décès par rapport à la précédente.

La propagation la plus rapide du virus se poursuit sans aucun doute aux États-Unis, qui en un jour ont enregistré au moins 17 000 nouveaux cas et dépassé 100 000 cas.

L’Italie a enregistré plus de 10 000 décès depuis l’épidémie de coronavirus dans le nord du pays, et plus de 87 000 infectés, tandis qu’en Chine 82 230 personnes contaminées et 3 301 décès.

De son côté, l’Espagne a recensé 72 248 personnes infectées connues; et le nombre de personnes décédées a atteint 5 690.