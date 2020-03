Le coronavirus Adamari López fait peur au Mexique en raison de la contagion

La conductrice et actrice portoricaine a effrayé plus d’un Adamari López de panique pour s’être présentée malade lors d’un événement. Elle avoue que le coronavirus la bouleverse

Dans une vidéo disponible sur le compte Instagram officiel de l’émission de télévision Ventaneando, l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López a choqué plus d’un et a déclenché la panique en se présentant malade lors d’un événement. Tout le monde pensait qu’il était peut-être infecté par le coronavirus.

Adamari López a avoué ce qui l’a effectivement maintenue en soins intensifs pendant longtemps, c’est-à-dire qu’elle n’a pas complètement surmonté les ravages de la grippe dont elle a souffert l’année dernière et qui l’ont envoyée à l’hôpital.

«Je ne me suis pas complètement rétabli, j’ai continué, mais la vérité est que je me suis peu reposé. Toni me gronde parfois et me dit de ne pas m’endormir tard “, a expliqué Adamari López.

Son partenaire, Toni Costa, a pris la parole pour partager qu’elle a dit à Adamari López d’arrêter tout ce qu’elle faisait et d’aller dormir.

Adamari López a partagé que même sa belle-mère l’aide, même sa fille, Alaïa, lui dit: “Maman, il est déjà neuf heures, va te coucher.”

Les suggestions qu’ils donnent dans leur programme “A New Day” pour lutter contre le coronavirus sont: se laver constamment les mains, et si vous pensez avoir cette maladie, restez à la maison pour ne pas infecter quelqu’un d’autre, soyez à l’affût renforcez votre système immunitaire, mangez bien et consultez un médecin si vous avez des symptômes pour vous assurer que vous n’avez pas de coronavirus, et si vous en avez, prenez des mesures avant que cela ne se complique.

Sur un autre sujet, Adamari López et Toni Costa ont de nouveau décidé de reporter leur mariage, non pas à cause du coronavirus, mais à cause du cinquième anniversaire de la petite fille, Alaïa, qu’ils ont célébré le week-end dernier.

«Nous allons vivre ce moment spécial et nous ne sommes pas pressés de le célébrer. En la voyant comment toute la fête a été appréciée, elle l’a tellement appréciée, voir son visage heureux avec ses amis, avec toutes les personnes qui sont allées célébrer avec elle, était le meilleur ».

D’autre part, Adamari López suit un programme de contrôle du poids et de bien-être, dont l’hôte américaine Oprah Winfrey a nommé son ambassadeur:

“C’était très cool, ils m’ont invité à être l’ambassadeur hispanique pour WW, ce qui était auparavant connu sous le nom de” Weight Watchers “, et nous sommes super heureux. J’ai eu l’occasion de la rencontrer à Fort Lauderdale quand elle est venue avec la tournée ‘Oprah’s 2020 Vision’ et j’ai eu l’occasion de partager à nouveau avec elle il y a deux week-ends quand elle était à Los Angeles et pour le moment ils sont 8 £. “

Les commentaires du couple formé par Adamari López et Toni Costa ne tardèrent pas à venir: «Magnifiques tous les deux, un couple plein d’amour. Que Dieu vous bénisse toujours »,« Comme c’est beau, ton mari prend soin d’elle, c’est-à-dire bon amour, garde-le, ils le méritent, bénédictions, belle famille ».

“Belle maman et l’homme qui est à tes côtés super divin, je vous aime tous les deux, bénédictions”, “Linda Adamari, que Dieu la bénisse”, “Divine les deux, prenez bien soin de vous”, “Prenez soin de votre santé !!! C’est l’essentiel ».