Le coronavirus américain meurt. Il s’agit de deux hommes

La page

1 sur 4

Aujourd’hui, la mort des deux premières victimes étrangères du coronavirus a été confirmée. Toutes deux sont décédées à Wuhan. Il s’agit de deux hommes des années 60, un américain et un japonais.

Le coronavirus américain meurt en deuil. Et il est rapporté qu’un premier patient américain est mort du coronavirus. En outre, le gouvernement a déjà évacué 800 personnes de la ville chinoise de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus, a rapporté samedi le département d’Etat.

Les derniers individus qui ont quitté Wuhan sont arrivés vendredi dans le pays à bord de deux avions, a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.

«Hier, deux vols au départ de Wuhan transportant des citoyens américains, leur famille immédiate et des résidents permanents aux États-Unis ils ont atterri en toute sécurité aux États-Unis », a expliqué Ortagus.

Comme pour les vols précédents au départ de Wuhan, les passagers de ces deux avions subissent des examens médicaux approfondis.

La mort des deux premières victimes étrangères du coronavirus, toutes deux décédées à Wuhan, a été confirmée aujourd’hui. Ce sont deux hommes des années 60, un américain et un japonais.

Dans le cas des Japonais, il n’a pas été possible de confirmer pleinement que sa mort était due au coronavirus, bien que le Japon ait veillé à ce qu’il y ait suffisamment de soupçons.

De son côté, l’ambassade américaine à Pékin, il a expliqué que l’Américain avait 60 ans et est décédé jeudi dernier à l’hôpital Jinyintian de Wuhan.

“Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille pour leur perte”, a déclaré l’ambassade dans un communiqué envoyé à Efe.

Pour des raisons de vie privée, cette source n’a pas donné plus de détails sur la victime – comme son identité ou son occupation – ni précisé pourquoi ce citoyen américain n’avait pas été évacué.

Le coronavirus qui cause la pneumonie de Wuhan en Chine a déjà fait au moins 722 morts et 34 546 infectés, selon les chiffres publiés ce samedi par la Commission nationale de la santé du pays asiatique.

Les symptômes du nouveau coronavirus, appelé 2019-nCoV, sont dans de nombreux cas similaires à ceux d’un rhume, mais peuvent s’accompagner de fièvre et de fatigue, de toux sèche et de dyspnée (essoufflement).

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé vendredi 100 millions de dollars pour aider la Chine et d’autres pays à combattre et combattre la propagation du coronavirus, qui a fait plus de 630 morts chez le géant asiatique.

“USA annonce qu’elle est prête à dépenser 100 millions de dollars en aide à la Chine et aux autres pays touchés, directement et par le biais d’organisations multilatérales, pour contenir et combattre le coronavirus », a déclaré Pompeo dans un communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que cette semaine, le département d’État a aidé à transporter près de 17,8 tonnes de matériel médical en Chine, des masques aux blouses ou à la gaze.

“USA Il est et continuera d’être le donateur le plus généreux du monde. Nous encourageons le reste du monde à respecter notre engagement. En travaillant ensemble, nous pouvons avoir un impact profond pour contenir cette menace croissante », a déclaré Pompeo.