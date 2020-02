Le coronavirus continue de punir les pièces et les échanges dans la région

LIMA, 24 févr. (.) – Les devises et les échanges latino-américains ont clôturé lundi avec une forte baisse, en ligne avec les marchés mondiaux et lors d’une session de vacances au Brésil et en Argentine, en raison des craintes constantes concernant l’augmentation des cas du coronavirus en dehors de la Chine.

* L’Italie, la Corée du Sud et l’Iran ont signalé une augmentation des infections à coronavirus, ce qui a déclenché une alarme de l’OMS, mais la Chine a assoupli certaines des restrictions au déplacement, même à Pékin, en abaissant le taux de nouvelles infections dans le Pays.

* Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a averti quelques heures plus tôt de ne pas tirer de conclusions hâtives sur l’impact de la maladie sur l’économie mondiale ou sur les décisions de la chaîne d’approvisionnement, affirmant qu’il était trop tôt pour le savoir.

* Au Mexique, la monnaie locale – en baisse pour la troisième session – s’échangeait à 19,0519 pour un dollar avec une baisse de 0,83%. Lors des premières opérations, il a chuté à 19,2620 unités, son pire niveau intrajournalier depuis la mi-décembre.

* Parallèlement, l’indice boursier de référence S & P / BMV IPC au Mexique a reculé de 2,15% pour s’établir à 43 838,27 points.

* “La demande d’instruments sûrs augmente après l’annonce de nouveaux cas de coronavirus hors de Chine, en particulier en Italie”, a déclaré Ve pour Más de México dans un rapport.

* Le peso colombien, quant à lui, a baissé de 1,4%, son plus bas creux intrajournalier en trois mois, compte tenu des craintes croissantes liées au coronavirus. Dans le cas de la bourse, l’indice COLCAP a reculé de 0,54% à 1 622,66 points.

* “Un éventuel ralentissement économique mondial est attendu avec le coronavirus, non seulement en Chine et qui fait baisser le prix du pétrole brut”, écrit l’analyste d’ActivTrades, Alexander Londoño.

* En outre, le peso chilien a clôturé la journée de lundi avec un creux de 0,72%, à 808,10 / 808,40 unités par dollar, également touché par le coronavirus. L’indice IPSA de la Bourse de Santiago a clôturé la séance avec une baisse de 2,25%, à 4 430,63 points.

* Au Pérou, la devise a chuté de 0,59% à 3,404 / 3,406 points, son plus bas niveau en près de trois mois; et la référence de la bourse de Lima a chuté de 1,52%.

* Les marchés financiers du Brésil et de l’Argentine sont restés fermés pour les “vacances de carnaval”.

(Rapport de Miguel Gutierrez au Mexique, Nelson Bocanegra à Bogotá, Froilan Romero à Santiago. Édité par Marco Aquino)