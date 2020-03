Le coronavirus de Tom Hanks rapporte que lui et sa femme Rita Wilson l’ont

L’acteur et sa femme Rita Wilson ont été testés positifs pour un coronavirus.Tom Hanks a publié sur Instagram un message sur son état.Maintenant, les deux suivent les protocoles que les autorités médicales ont établis.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson atteints de coronavirus. L’acteur Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, mariés depuis 1988, ont été testés positifs pour un test de coronavirus, qu’ils ont apparemment attrapé en Australie, où ils étaient issus de la pré-production de la bio-bande d’Elvis Presley préparée par Baz. Luhrmann, Deadline rapporté.

Hanks a posté sur son compte Instagram officiel un message sur son état.

“Salut les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi », a écrit la célébrité.

“Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs.”

Tom Hanks a ajouté qu’il suivait maintenant des protocoles qui avaient été mandatés par des responsables médicaux et que lui et sa femme subiraient des tests ultérieurs.

Voir ce post sur Instagram

Bonjour les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Et bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx!

Un post partagé par Tom Hanks (@tomhanks) le 11 mars 2020 à 18h08 PDT

«Nous Hanks seront testés, surveillés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Ce n’est pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, n’est-ce pas? »Lit le texte.

Warner Bros.a rapporté dans une autre déclaration qu’il avait réalisé qu’un des membres de l’équipe de production avait été testé positif pour covid-19, donc il travaille avec les agences de santé australiennes pour contacter les personnes qui ont eu un contact direct avec l’individu.

Il a ajouté que la personne infectée suit actuellement un traitement.

Chez de nombreuses personnes, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, il peut provoquer des maladies plus graves comme la pneumonie.

La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes présentant des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles dont le tableau est plus grave peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson atteints de coronavirus.

L’annonce de l’interprète bien connu est intervenue exactement au même moment où le président américain Donald Trump s’adressait au pays depuis la Maison Blanche avec un message diffusé aux heures de grande écoute et dans lequel, entre autres mesures, il a suspendu tout vols de l’Union européenne vers les États-Unis pendant 30 jours.

Hollywood a été touchée par le coronavirus et, par exemple, la sortie du dernier film de James Bond a été reportée à l’automne, tout comme le festival de musique Coachella.

Au lieu de cela, “Mulan” de Disney est actuellement prévu pour une sortie plus tard ce mois-ci dans les salles, sauf en Asie.