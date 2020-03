Le coronavirus déclare une alerte d’urgence à San Antonio, Texas

État d’urgence: Ron Nirenberg, maire de San Antonio, a émis une alerte sanitaire d’urgence dans la ville alors qu’un patient atteint d’un coronavirus traversait un hôtel et un centre commercial de la ville. Selon les autorités, le patient, qui se trouvait en Chine, a présenté une “image faible” du coronavirus et a été libéré de la quarantaine avant d’aller visiter la ville. La personne est revenue à l’observation. Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a décrit comme “irresponsable” la décision qu’une personne confirmée par l’infection a été autorisée à quitter la quarantaine et à se promener.

Texas Ron Nirenberg, maire de San Antonio, a émis une alerte sanitaire d’urgence pour le risque d’infection du coronavirus.

Nirenberg lors d’une conférence de presse en début d’après-midi du lundi 2 mars 2020 a expliqué qu’il avait pris la décision de signer l’alerte sanitaire d’urgence car les autorités de la ville car une personne qui est traitée pour l’infection Le coronavirus, et qui est déjà isolé, a traversé le North Star Mall alors qu’il était déjà infecté mais n’avait pas encore été traité.

Le maire de San Antonio a expliqué que l’alerte d’urgence empêcherait les 21 personnes traitées par le coronavirus de la base militaire de San Antonio-Lackland Joint Base de la United States Air Force d’entrer dans les limites de la Ville jusqu’à nouvel ordre.

L’alerte sanitaire d’urgence émise par le maire, dont il a une copie Monde hispanique, est en vigueur jusqu’au lundi 9 mars 2020.

Dans son alerte, le maire a expliqué qu’il n’est efficace que pour les patients qui se trouvent dans la base militaire et a déclaré qu’il n’y avait aucun risque pour la population.

Anita Kurian, directrice adjointe du district sanitaire métropolitain de la ville de San Antonio, a expliqué que la personne évacuée et qu’il était déjà en quarantaine a expliqué qu’avant la détection du coronavirus, il était arrivé dans sa chambre d’hôtel à l’aéroport Holiday Inn. puis a pris un camion de l’hôtel qui l’a emmenée au North Star Mall plus ou moins de 5h30 à 7h30 dans l’après-midi du samedi 29 février.

Au total, selon Kurian, la personne a passé environ 12 heures à visiter San Antonio.

Selon les autorités, ceux qui n’ont pas révélé le nom du patient infecté ont été évacués de Chine et mis sous traitement à la base militaire car le Coronavirus a été détecté “faiblement”.

La personne a été soignée puis renvoyée. Après avoir quitté la quarantaine, il a visité la ville. Cette visite est la cause de la grande préoccupation des autorités de San Antonio.

Kurian a expliqué que, selon la narration faite par la personne infectée, il s’est rendu au centre commercial populaire et n’a pratiquement pas parlé à beaucoup de gens et a passé la plupart des deux heures de sa visite à manger dans le restaurant.

Jeudi de la semaine dernière, le Texas Contagious Diseases Center (DSHS) avait officiellement confirmé que 18 patients avec un possible coronavirus à San Antonio et 3 autres avaient été potentiellement exposés au virus.