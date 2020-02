Le coronavirus déclare une urgence dans le comté d’Orange en Californie

Une urgence sanitaire a été déclarée aujourd’hui pour faire face à la transmission du coronavirus Orange County est le deuxième endroit de l’État à prendre des mesures urgentes contre la propagation possible du virus dans le pays Le premier cas de coronavirus dans le comté d’Orange a été signalé tardivement de janvier

Trump Coronavirus. Alors que le comté d’Orange, dans le sud de la Californie, a déclaré aujourd’hui une urgence sanitaire pour lutter contre la contagion des coronavirus, devenant le deuxième endroit de l’État à prendre des mesures urgentes après l’annonce de la possible propagation du virus dans le pays, le Le président Donald Trump a dévoilé son plan contre le virus.

Et bien que le président des États-Unis ait accepté mercredi que le risque pour les Américains au nouveau coronavirus est “très faible”, (grâce à la décision prise par son gouvernement de limiter et d’imposer des restrictions aux touristes chinois, il a dit qu’il dépenserait qui est nécessaire pour faire face à l’épidémie aux États-Unis

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Trump a déclaré: “En raison de tout ce que nous avons fait, le risque pour le peuple américain reste très faible.”

Il a ajouté: «Nous sommes prêts à nous adapter si la maladie se propage. Ce sera bientôt fini. “

Il a également annoncé ses objectifs: «Nous avons des plans pour une échelle beaucoup plus grande au cas où nous en aurions besoin. Nous avons des hôpitaux dans les États qui ont des chambres disponibles et construisons des zones de quarantaine où les gens peuvent être gardés en toute sécurité. »

Il a également présenté le vice-président Mike Pence comme gestionnaire de la réponse au nouveau coronavirus: “Mike travaillera avec les professionnels et les médecins et avec tous les autres membres de l’équipe.”

D’autre part et juste avant la décision de Trump, la présidente du Board of County Supervisors, Michelle Steel, et le vice-président, Andrew Do, ont fait cette annonce dans un appel aux médias locaux pour expliquer les mesures qui seront prises pour protéger les plus de 3,5 millions d’habitants du comté, dont 34,2% sont hispaniques, selon les données du recensement.

Le premier cas de coronavirus dans le comté d’Orange a été signalé fin janvier. La peur de la contagion et de la sécurité de la santé publique en Californie a fini par atteindre les tribunaux.

Les autorités de Costa Mesa, dans le comté d’Orange, ont demandé au juge de district Josephine Staton de bloquer toute décision concernant le transfert d’une cinquantaine de patients qui se trouvent dans une base militaire de Sacramento vers la ville jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir des informations exactes sur les plans et protocoles à suivre.

Le magistrat a maintenu en début de semaine une ordonnance provisoire qui évite le transfert, pendant que les évaluations des risques sont faites.