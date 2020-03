Le coronavirus Donald Trump restreint les voyages au Royaume-Uni et en Irlande

Craignant la propagation du coronavirus, cette mesure a été prise. Le président Donald Trump envisage également de limiter les vols intérieurs. Le vice-président américain Mike Pence a officialisé les nouvelles restrictions.

Le gouvernement du président Donald Trump a annoncé samedi qu’il limiterait les voyages au Royaume-Uni en Irlande par crainte de la propagation du coronavirus et a assuré qu’il envisageait également des restrictions sur les vols intérieurs.

Plusieurs médias américains rapportaient la nouvelle décision de l’administration concernant l’Irlande et le Royaume-Uni et, interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse, le président a répondu: “Nous évaluons sérieusement cela, oui, en fait, nous l’avons évalué et il le fera être annoncé ».

Donald Trump, qui est apparu dans une casquette avec les lettres “USA”, a déclaré qu’il évalue également les limites des vols intérieurs, mais n’a pas fourni plus de détails.

MISE À JOUR COVID-19 https://t.co/xzSHlNiS9K

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 mars 2020

Quelques minutes plus tard, lors de la même conférence de presse, le vice-président américain Mike Pence a officialisé les nouvelles restrictions.

“Le président, a-t-il dit, a pris la décision de suspendre tout voyage au Royaume-Uni et en Irlande à partir de minuit lundi, heure de la côte est américaine.”

Pence a expliqué que Trump avait pris cette décision après avoir reçu une “recommandation unanime” d’experts médicaux.

Au Royaume-Uni, 1 440 cas de coronavirus ont été enregistrés et 21 personnes sont décédées, selon les chiffres officiels; alors qu’en Irlande, il y a 90 infectés, selon le Irish Executive.

Mike Pence a précisé que la mesure affectera les citoyens étrangers, tandis que les Américains et ceux résidant en permanence dans le pays pourront continuer à voyager.

Cette nouvelle initiative prolonge l’interdiction que Trump avait déjà décrétée pour toute l’Europe et qui est entrée en vigueur à minuit heure locale (04h00 GMT).

À partir de minuit et pour une période d’au moins 30 jours, les ressortissants étrangers ayant séjourné dans l’un des pays appartenant à la zone de Shengen ne pourront pas entrer dans le pays pendant les 14 jours précédant leur voyage aux États-Unis.

Je viens de terminer une réunion sur Covid-19 dans la salle de situation, conférence de presse à venir sous peu. https://t.co/JaNDpyMWjL pic.twitter.com/x9lSEXjnea

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 mars 2020

Donald Trump a annoncé cette mesure mercredi dernier dans un message solennel à la nation télévisé en prime time depuis le bureau ovale.

Cette mesure n’affecte pas non plus les citoyens américains et les résidents permanents qui peuvent entrer dans le pays, mais uniquement dans 13 aéroports, où des experts de la santé procèdent à des examens médicaux pour voir si l’une des personnes entrant dans le pays présente des symptômes de coronavirus. .

Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du gouvernement, la nation a enregistré un total de 1629 infections et 41 décès dus au COVID-19 (coronavirus) tandis que, selon l’Organisation mondiale de la santé ( OMS), il y a dans le monde 142 000 538 cas confirmés et 5 000 388 décès.

Les réactions sur le compte Twitter ne se sont pas fait attendre: «Président @realDonaldTrump, il n’y a pas de priorité plus élevée que la santé, la sécurité et le bien-être des Américains. Aussi longtemps que le risque de coronavirus reste à la charge du public, l’Amérique est prête »(avec des informations d’EFE News).