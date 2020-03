Le coronavirus du comté de Los Angeles enregistre son premier décès

Le premier décès lié au coronavirus COVID-19 a été confirmé mercredi à Los Angeles, en Californie. Le nouveau décès du coronavirus est une femme de plus de 60 ans Une autre femme, 91 ans, infectée par le virus, est décédée ce mardi dans le comté de Sacramento

Mort du coronavirus de Los Angeles. Après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le déclenchement de la pandémie mondiale de coronavirus, le département de la santé publique du comté de Los Angeles a confirmé mercredi le premier décès lié au coronavirus COVID-19, portant le nombre de décès à quatre dans l’État de Californie.

Le nouveau décès par coronavirus est une femme de plus de 60 ans qui avait des problèmes de santé préexistants, a déclaré la directrice du département de la santé publique du comté de Los Angeles, la Dre Barbara Ferrer.

La femme, qui avait une longue histoire de voyage, n’était pas une résidente du comté, visitait la région après avoir fait un voyage en Corée du Sud.

Une autre femme de 91 ans infectée par le virus est décédée mardi dans le comté de Sacramento.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les personnes âgées et les personnes souffrant de graves problèmes de santé chroniques tels que les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires courent un risque accru de contracter le coronavirus.

Dans l’État de Californie, au moins 60 cas confirmés de coronavirus sont des personnes âgées de plus de 65 ans, tandis que 93 cas sont inférieurs à cet âge, ont déclaré les autorités sanitaires de l’État.

La situation la plus grave dans une maison de soins infirmiers se situe dans l’État de Washington, où 19 patients du Life Care Center dans le comté de King sont décédés du coronavirus. L’État a signalé 24 morts au total.

Le Dr Barbara Ferrer a déclaré mercredi que les examens commenceront dans environ 300 centres de soins pour personnes âgées.

#UHCoronavirus | Le comté de Los Angeles, aux États-Unis, a confirmé la première mort d’un coronavirus pic.twitter.com/xIl0mykbt1

– Dernière heure (@ultimahsv) 11 mars 2020

À leur tour, les responsables de la santé en Californie ont exhorté les personnes âgées à éviter les grands rassemblements publics et les voyages possibles.

Un grand nombre d’événements pour les seniors sont annulés, affectant même les programmes de repas pour seniors.

Des mesures d’urgence ont également été étendues au Los Angeles School District (LAUSD), le deuxième plus grand district du pays, avec 607 723 élèves, dont 450 240 hispaniques.

La commission scolaire de Los Angeles a accordé mardi des “pouvoirs d’urgence” au surintendant Austin Beutner, lui permettant de prendre des mesures extrêmes contre l’épidémie de coronavirus, telles que la fermeture du système scolaire.

La déclaration d’urgence autorise également Beutner à déplacer les étudiants et le personnel, à revoir les modalités de transport des étudiants et à approuver d’autres options éducatives pour contenir la propagation du virus.

Environ 100 000 personnes sont employées par LAUSD, y compris à temps plein et à temps partiel.

Austin Beutner a averti les médias locaux que toutes les mesures seront prises pour empêcher la propagation du virus.

Aux États-Unis, il y a plus d’un millier de personnes infectées et 31 décès dus à des causes liées au virus, selon les dernières données du CDC (avec des informations d’EFE News).