Le coronavirus entraîne la fermeture de centres commerciaux à travers le pays

Les centres commerciaux et les magasins de détail du pays ferment leurs portes La mesure est un moyen de protéger les employés et de pratiquer la distanciation sociale.Nous vous indiquons certains des magasins qui ne fonctionneront pas tant que l’urgence sanitaire dans le pays durera.

Le gouverneur du New Jersey, Phill Murphy, a annoncé mardi que tous les centres commerciaux intérieurs et parcs d’attractions de l’État fermeraient dès ce soir et resteraient fermés “jusqu’à la fin de l’urgence” en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’ordonnance du gouverneur fait suite à des mesures similaires prises dans d’autres États en ce qui concerne la restriction des heures d’ouverture et la fermeture des chaînes de magasins et des “centres commerciaux”, les centres commerciaux qui constituent la principale attraction de la vie sociale et culturelle des États-Unis et dont les fermetures laissant des centaines de milliers d’employés sans emploi.

Ce mardi, Macy’s a annoncé qu’à partir de ce soir, elle fermerait tous ses magasins dans le pays, à savoir Macy’s, Bloomingdale’s, Bluemercury, Macy’s Backstage, Bloomingdales the Outlet, et qu’elle maintiendrait les livraisons à domicile via son portail Internet.

À Bloomington, au Minnesota, le Mall of America, l’un des plus grands centres commerciaux du monde, a annoncé qu’il respectait les directives du gouverneur Tim Walz et fermerait ses opérations en fin d’après-midi mardi. Un jour plus tôt, Walz avait ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants de l’État.

Le centre commercial South Coast Plaza à Costa Mesa, en Californie, a annoncé sa fermeture pour deux semaines après qu’une personne employée dans l’un des magasins ait été testée positive pour le virus du SRAS-CoV2 qui cause le COVID-19.

Apple a fermé ses magasins à travers le pays et Microsoft est allé plus loin en annonçant la fermeture de ses magasins et bureaux dans le monde. La société Disney a indiqué qu’elle fermerait jusqu’à la fin du mois le parc Downtown Disney à Anaheim, voisin du parc Disneyland déjà fermé.

La chaîne Nordstrom, qui compte environ 360 magasins, a annoncé qu’elle fermerait ses magasins aux États-Unis et au Canada pendant deux semaines, mais a précisé qu’elle continuerait de verser des salaires et des avantages sociaux à ses employés pendant cette période.

Sephora, une chaîne de magasins vendant des produits de beauté, a également annoncé qu’elle suspendrait ses opérations aux États-Unis et au Canada jusqu’au 3 avril. L Brands, dont les opérations comprennent les magasins Victoria’s Secret, PINK et Bath and Body Works, fermera ses portes jusqu’au 29 avril, et les employés qui ne peuvent pas travailler en ligne à domicile continueront de recevoir des salaires et des avantages sociaux.

Ford, GM et Chrysler fermeront leurs usines aux États-Unis à cause du coronavirus

Ford, General Motors et Chrysler, les trois grands constructeurs automobiles, annoncent qu’ils fermeront leurs usines aux États-Unis en raison du coronavirus.

Cette mesure a été prise en raison des craintes suscitées par COVID-19 et la manière de protéger ses travailleurs, a rapporté AP.

Honda a également déclaré qu’elle suspendrait les opérations dans ses 12 usines nord-américaines. Cela comprendrait des usines de transmission et de moteurs en Ohio, en Indiana, en Alabama, au Canada et au Mexique.

L’interruption des travaux de production de véhicules devrait affecter le secteur des pièces automobiles.

Les trois grandes sociétés n’ont pas fourni de détails ni précisé la durée de la mesure. Cette information devrait être rendue publique cet après-midi.