Le coronavirus entraîne la fermeture temporaire d’une usine d’emballage de viande

Les usines de transformation de viande ferment leurs portes en raison d’une épidémie de coronavirus parmi leurs employés. Sur quelque 3 000 travailleurs, au moins 50 ont contracté le virus dans une usine du Colorado. Des usines fermeraient parce qu’elles ne respectaient pas le protocole de distanciation sociale.

L’usine industrielle de la société JBS à Greeley, dans le nord du Colorado, reste fermée ce samedi pour subir un nettoyage en profondeur après avoir détecté des dizaines de coronavirus positifs dans cet emballeur de viande.

Selon le syndicat, qui représente environ 3 000 travailleurs dans l’usine, au moins 50 travailleurs ont contracté le virus et deux décès ont été signalés, prétendument en raison de COVID-19.

Selon un communiqué publié par Andre Nogueira, directeur exécutif de JBS USA, la société a déboursé au moins un million de dollars pour des tests de dépistage.

La section locale 7 du Syndicat uni des travailleurs de l’alimentation et du commerce (TUAC) a identifié les employés décédés comme étant Eduardo Conchas de la Cruz, 60 ans, et Saúl Sánchez, 78 ans, décédé mardi.

Dans une lettre ouverte, le président du syndicat, Kim Cordova, a exhorté les autorités sanitaires du comté de Weld, où Greeley est basé, et le gouverneur de l’État, Jared Polis, à prendre des mesures pour éviter de nouveaux décès à la station d’emballage JBS. et a nié que les employés soient allés au travail malades.

Jeudi dernier, le département de la santé du comté de Weld a averti que l’usine fermerait en raison du non-respect du protocole de distanciation sociale entre les travailleurs des chaînes de production et de la présence de travailleurs présentant des symptômes compatibles avec le coronavirus.

La situation est similaire à ce qui se passe dans d’autres usines JBS et d’autres emballeurs de viande industriels dans d’autres États.

Le coronavirus pourrait affecter la production de viande

Au Nebraska, le 3 avril, le maire de Grand Island, Roger Steele, a demandé de l’aide au gouvernement de l’État après avoir détecté 10 cas positifs de coronavirus dans l’usine de transformation de viande de JBS dans cette ville, où quelque 3000 personnes travaillent également.

JBS a mis en œuvre des mesures pour prévenir les infections dans toutes ses usines du pays, notamment de nouvelles heures de travail, des périodes de repos échelonnées et non simultanées et des examens médicaux de base pour les employés.

Ces actions ont été mises en œuvre après l’enregistrement de cas avérés de coronavirus dans des industries du Colorado, du Dakota du Sud, de l’Illinois, de l’Iowa, du Kansas, du Mississippi, du Nebraska et de la Pennsylvanie.

Selon ., le vice-président Mike Pence a contacté le gouverneur Polis vendredi et, après le dialogue, a indiqué qu ‘”environ 14 personnes (de l’usine JBS de Greeley) sont hospitalisées” et que les personnes infectées arrivent “peut-être pour environ 200 ou 300 ”. Pence a déclaré qu’un groupe de travail sera créé pour analyser le problème.

Les chiffres donnés par le vice-président diffèrent des 50 infectés, selon le syndicat, ainsi que les chiffres fournis par JBS, qui représentent 36 positifs.

L’entreprise espère que l’usine de Greeley pourra rouvrir mardi prochain.