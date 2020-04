Le coronavirus entraînerait la fermeture de 100 000 magasins de détail d’ici 2025

La pandémie de coronavirus pourrait affecter les détaillants Les analystes indiquent que d’ici 2025, quelque 100 000 magasins de détail fermeront leurs portes Macy’s, Gap et Kohl’s ont déjà annoncé qu’ils donneraient à leurs employés un congé non payé

La pandémie de coronavirus pourrait finir par donner le coup de grâce final aux magasins de détail qui seraient obligés de fermer leurs portes.

Selon des analystes, quelque 100 000 magasins pourraient fermer d’ici 2025, a rapporté USA Today.

La tendance de ces dernières années a été de fermer de plus en plus de magasins, mais l’épidémie de Covid-19 va accélérer le ralentissement économique pour ces entreprises.

“Même lorsque les magasins ouvrent leurs portes, il peut s’écouler un certain temps avant que les gens ne reprennent confiance en leur sécurité dans des endroits bondés”, ont déclaré Michael Lasser et Jay Sole, analystes chez UBS Wall Street.

Ils ont également expliqué dans leurs recherches qu’il est possible que la situation autour de la pandémie modifie le comportement des gens, qui pourraient continuer à magasiner en ligne après le passage des restrictions sanitaires.

Le coronavirus affecte les magasins de détail

Dans ce contexte, si les achats en ligne augmentaient de 25% par rapport aux ventes au détail, les magasins de vêtements, d’électronique et de maison seraient les plus touchés.

Les petits magasins ou détaillants seraient également «plus durement touchés». Alors que de plus grandes chaînes comme Dollar, Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s et Costco tireraient parti des clients qui quittent les entreprises fermées.

Par conséquent, les centres commerciaux ou les centres commerciaux ressentiraient la pression de devoir fermer leurs espaces commerciaux.

Les fermetures d’entrepôts et de locaux commerciaux se poursuivraient selon la tendance des dernières années, où une famille peut dépenser en moyenne 5 800 $ pour acheter en ligne.

De plus en plus de personnes s’adaptent aux nouvelles technologies et les entreprises qui le font également pour exécuter les commandes génèrent de meilleurs résultats.

Les magasins annoncent des mesures pour leurs employés en cas de pandémie

Actuellement, certains mouvements conformes aux recherches de Lasser et Sole sont déjà visibles.

Les plus grandes chaînes de magasins de vêtements aux États-Unis ont fermé, au moins temporairement, en raison des restrictions imposées par Covid-19.

En raison de la perte de clients, des ventes et du mouvement économique dans les magasins, ils ont dû recourir à des licenciements ou à des réductions des heures de travail.

Récemment, des détaillants à travers le pays, qui emploient plus de 420 000 personnes, ont indiqué qu’ils donneraient à leurs travailleurs un congé sans solde.

Ceci étant donné que les établissements ne fonctionneront pas plus longtemps qu’ils ne l’avaient évalué, a rapporté le Financial Times.

Les personnes concernées sont les chaînes de magasins telles que Macy’s, Gap et Kohl’s:

Macy’s, qui compte 125 000 employés, a indiqué qu’il suspendrait “la plupart” de ses employés.

Kohl’s, qui gère un effectif de 122 000 employés, a indiqué que les employés des magasins, des centres de distribution et des sièges sociaux seraient temporairement suspendus. Il y aurait 85 000 employés touchés.

GAP, qui compte près de 129 000 employés, a indiqué qu’il «suspendrait» les paiements de la plupart de ses employés aux États-Unis et au Canada.

Au départ, ces entreprises avaient assumé les dépenses de leurs employés même si leurs magasins n’étaient pas ouverts.