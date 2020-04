Le coronavirus est 10 fois plus meurtrier que la grippe H1N1: OMS

Lors d’une conférence à Genève, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (QUI), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a assuré que le Le coronavirus est 10 fois plus meurtrier que le virus de la grippe A H1N1 qui a provoqué la pandémie il y a plus d’une décennie.

Nous savons que COVID-19 se propage rapidement. Et nous savons que c’est mortel: 10 fois plus mortel que la pandémie de grippe de 2009. […] Cependant, lorsque la transmission COVID-19 accélère à grande vitesse, elle ralentit lentement. En d’autres termes, la descente est beaucoup plus lente que la montée. Cela signifie que les mesures de contrôle doivent être levées lentement et avec contrôle. Ils ne peuvent pas tous se produire en même temps », a déclaré le directeur de l’OMS.

Pour cette raison, Adhanom a demandé aux pays de protéger leurs citoyens, en particulier les plus vulnérables, contre COVID-19. Et il a révélé que demain, l’OMS publiera une stratégie actualisée pour faire face à la Coronavirus, qui est 10 fois plus mortel que la grippe A H1N1.

Cette nouvelle stratégie, a-t-il souligné, contiendra les 6 critères que les pays doivent prendre en compte avant de lever la quarantaine et les mesures avant COVID-19:

Le premier critique est que la transmission est contrôlée. Deuxièmement, que le système de santé peut détecter, isoler, suivre et traiter chaque cas, ainsi que chaque contact. Troisièmement, que les risques de pandémie ont été minimisés dans des endroits spéciaux tels que les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers. Quatrièmement, des mesures préventives sont en place dans les bureaux, les écoles et autres lieux essentiels. Cinquièmement, que les risques d’importation de COVID-19 peuvent être contrôlés. Et sixièmement, que les communautés sont pleinement éduquées, engagées et préparées à s’adapter à la «nouvelle norme» », a-t-il souligné.

Nous savons que # COVID19:

– se propage rapidement

-transmet plus facilement dans des environnements surpeuplés comme les maisons de soins infirmiers

-peut être mortel

Nous savons que la détection précoce des cas, les tests, l’isolement et le traitement de chaque cas et le suivi de chaque contact sont essentiels pour arrêter la transmission.

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 13 avril 2020

Avec des informations d’El Universal.

