Le coronavirus est le plus contagieux avant et pendant la première semaine de symptômes

Comme des efforts considérables pour contenir

La pandémie de COVID-19 entre en vigueur dans le monde entier, les chercheurs commencent à

obtenir des indices sur le moment où les patients sont les plus contagieux.

Personnes infectées par le SRAS-CoV-2

virus, qui cause la maladie, peut être positif pour le virus avant

et après avoir des symptômes. Mais une nouvelle étude de neuf personnes qui ont contracté le

virus en Allemagne suggère que les gens sont principalement contagieux avant d’avoir

symptômes et dans la première semaine de la maladie.

Des virus infectieux ont été isolés de

environ 17 pour cent des écouvillons du nez et de la gorge et plus de 83 pour cent des mucosités

échantillons au cours de cette première semaine, les chercheurs rapportent le 8 mars dans une étude publiée à

medRxiv.org.

Les patients ont produit des milliers à des millions

de virus dans le nez et la gorge, environ 1 000 fois plus de virus que ceux produits

chez les patients atteints du SRAS, Clemens Wendtner, directeur des maladies infectieuses et tropicales

la médecine à la clinique de Munich Schwabing, un hôpital universitaire, et ses collègues

a trouvé. Cette lourde charge de virus peut aider à expliquer pourquoi le nouveau coronavirus est

si contagieux.

Les scientifiques ont identifié ces neuf personnes

quelque temps après avoir été exposé au coronavirus, donc les chercheurs ne

savoir avec certitude quand exactement les gens commencent à émettre des virus. Après le huitième jour

Cependant, les chercheurs pouvaient encore détecter la génétique du virus

matériel, l’ARN, mais ils ne pouvaient plus trouver de virus infectieux. C’est un

indication que les anticorps que le système immunitaire du corps produit contre le SRAS-CoV-2

tuent les virus qui sortent des cellules, dit Wendtner.

L’étude apporte un point important à

lumière; trouver de l’ARN ou des morceaux de virus dans un écouvillon ou un échantillon n’est pas une garantie

que le virus est «vivant» ou infectieux, explique Ali Khan, doyen du Collège de

Santé publique au Centre médical de l’Université du Nebraska à Omaha. “Une partie de

ce sont des nouvelles décourageantes parce que quand vous êtes légèrement [ill] ou juste [getting]

malade, vous éteignez beaucoup de virus, ce qui explique pourquoi nous voyons

tant de transmission au sein de nos communautés », explique Kahn, n’était pas impliqué dans

étude.

Mais il y a aussi des nouvelles encourageantes.

La chute du nombre de virus infectieux après la production d’anticorps

“Signifie qu’au bout d’une dizaine de jours environ, il est peu probable que vous infectiez d’autres

les gens », dit Khan. D’autres études suggèrent également que les personnes atteintes de

les infections asymptomatiques ne répandent pas autant de virus et ne sont pas aussi susceptibles d’infecter

d’autres personnes comme des personnes ayant des cas plus graves, dit-il.

Wendtner et ses collègues ont mis les neuf patients

grâce à des tests chaque matin pendant leur séjour à l’hôpital, la collecte de sang,

écouvillons d’urine, de selles, de nez et de gorge et demander aux gens de cracher des expectorations,

ou flegme. «Nous apprenions avec les patients parce que nous ne savions pas quand

serait le meilleur moment et le plus sûr pour les décharger », explique Wendtner.

Les niveaux élevés de rejet de virus

le nez et la gorge sont survenus très tôt dans l’infection – au moment du test,

la production de virus de la plupart des patients des voies aériennes supérieures avait déjà atteint un sommet. Comme le

l’infection progresse, le virus pénètre plus profondément dans les poumons, les résultats

suggérer.

L’équipe n’a jamais trouvé de preuve de la

virus dans le sang ou l’urine et a cessé de prélever ces échantillons auprès d’un

vague »de 23 patients COVID-19 actuellement traités à l’hôpital. Des chercheurs

n’a détecté d’ARN viral dans les fèces, mais aucun virus infectieux n’y a été détecté. Cela suggère

que le virus ne se propage pas dans les selles, inconnu jusqu’à présent.

Les neuf patients sont des employés de

Webasto, un fournisseur d’automobiles à Stockdorf. Ils ont attrapé le virus d’un homme

collègue, qui est devenu connu sous le nom de Patient 1. Il avait à l’origine le virus d’un

collègue d’affaires de Shanghai qui est venu en Allemagne en janvier pour un

série de réunions (SN: 1/31/20). Tous les deux

Le patient 1 et son collègue de Shanghai ont transmis le virus avant de se développer

symptômes, les premiers cas documentés de propagation asymptomatique.

Comme les autorités sanitaires ont testé d’autres

employés de l’entreprise, ils ont trouvé les participants à l’étude et les ont placés

l’isolement à la clinique de Munich. Dans un cas, le patient 1 a éternué pendant une réunion

avec une seule personne, dit Wendtner. “C’était suffisant pour l’infection.” En d’autre

cas, “ils ont eu de simples réunions d’affaires, assis ensemble pendant 60 minutes, 90

minutes [at a table or] devant un ordinateur, sans contact physique – juste

une seule poignée de main, c’est tout », dit Wendtner. “L’infectiosité est assez élevée.”

La plupart ont toussé, mais seulement deux ont développé

une fièvre, le symptôme le plus commun rapporté dans d’autres études. La plupart des symptômes étaient légers et une personne n’a jamais

développé aucun. Un patient a développé une pneumonie sévère.

Deux des neuf avaient le nez qui coule,

précédemment signalé comme un symptôme rare de COVID-19. Quatre autres avaient étouffé

nez et a déclaré qu’ils ne pouvaient ni sentir ni goûter quoi que ce soit. «Dans tous nos

patients, ça s’est éclairci, mais c’était un peu ennuyeux pendant environ deux semaines »

Dit Wendtner. “Ils pouvaient commander tout ce qu’ils voulaient [to eat], mais [if] vous

ne peut pas y goûter, cela n’a pas d’importance. ”

Un manque temporaire d’odeur ou de goût également affecté

certains patients atteints du SRAS en 2003, dit-il. Ce symptôme peut indiquer qu’en plus

à provoquer un gonflement du nez, le virus peut infecter les cellules nerveuses responsables

pour identifier les odeurs, dit-il.

Les patients de l’étude ont commencé à

anticorps contre le virus environ six à 12 jours après le début des symptômes. Une fois que

la production d’anticorps a commencé, les chercheurs ont toujours trouvé des niveaux élevés d’ARN viral

dans le flegme et dans les écouvillons du nez et de la gorge, mais les patients ne

virus infectieux.

La contagiosité précoce et extrême du virus «nous dit que les rassemblements de personnes doivent être évités», dit Wendtner. Mais les résultats peuvent également suggérer que les périodes d’isolement pourraient être plus courtes pour les personnes qui ont de l’ARN mais pas de virus. Les chercheurs pensaient que parce que les tests pouvaient encore détecter l’ARN pendant des semaines après la disparition des symptômes (SN: 2/28/20), les patients étaient infectieux pendant aussi longtemps. La plupart des patients ne sont pas libérés de l’hôpital jusqu’à ce que deux tests distincts dans les 24 heures soient négatifs, explique Wendtner.

Mais Wendtner ne suggère pas de laisser les gens hors de quarantaine avant la fin de leurs deux semaines. “Quatorze jours, c’est sûr, et vous devez rester simple”, explique Wendtner. “Peut-être que c’est sûr 10 jours après le début des symptômes, mais vous devez prouver qu’ils ont ces anticorps neutralisants.” Les tests pour les anticorps, cependant, ne sont pas largement disponibles.