Le coronavirus est préparé avec des maisons de repos | La société

Les effets de COVID-19 s’amplifient encore avec les maisons de soins infirmiers, qui dans certains cas connaissent un drame lorsque le pic de contagion semble approcher de son pic.

Centres créés pour améliorer la qualité de vie de ses résidents mais où la pandémie a provoqué des cas dramatiques comme celui de la résidence Vitalia, à Leganés (Madrid), où l’UME a aidé au transfert de six personnes décédées sur neuf enregistrées dans ce centre au cours des dernières 24 heures, et sur les près de 40 qu’elles ont eu depuis le début de la crise.

En outre, depuis le 18e jour, aucun résident n’est référé à l’hôpital, le seul soutien sanitaire dont ils disposent est une connexion téléphonique avec un médecin de l’hôpital Severo Ochoa et les 100 tests qu’ils ont obtenus grâce à l’aide du groupe Quirón, selon Un porte-parole souligne qu’ils ont dû remplacer les 42 travailleurs qu’ils avaient sur le personnel.

À seulement 20 kilomètres de là, dans la même ville de Madrid Villaviciosa de Odón, une petite maison de soins infirmiers, Monteverde, a dû évacuer ses 24 résidents après que pratiquement tous ses travailleurs ont dû s’isoler en raison d’une contagion possible et les emmener à l’hôpital de campagne depuis Ifema -les plus touchés- ou vers divers hôtels médicalisés.

Et dans la même capitale de Madrid, qui est devenue le principal foyer de propagation du virus, la résidence de la Sainte Vierge et de Saint Celedonius, près du stade Santiago Bernabéu, a enregistré 28 décès et 56 pertes de travail jusqu’à présent ce mois-ci, ce qui est Un autre des problèmes supplémentaires auxquels les résidences sont également confrontées: obtenir de nouvelles embauches.

Pour cette raison, en Catalogne, le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, Chakir El Homrani, a communiqué que les familles qui souhaitent ramener leurs aînés à la maison peuvent le faire si l’état de santé de cette personne le permet.

Le drame des résidences est suivi de plus de cas dans d’autres régions d’Espagne, comme à Aguilafuente (Ségovie), où les 14 travailleurs de leur centre pour personnes âgées ont décidé de se confiner avec leurs détenus afin de ne pas jouer avec eux “au bogue”.

Dans la communauté valencienne, qui a pris le contrôle de plusieurs centres, 56 nouvelles infections et une personne décédée ont été enregistrées dans des résidences au cours des dernières 24 heures, selon les données de la Generalitat.

Et à La Rioja, le porte-parole du gouvernement autonome, Chus del Río, a rapporté dimanche que dans les 19 centres pour personnes âgées de la région, un total de 246 résidents infectés et 18 décès avaient été enregistrés depuis le début de la pandémie.

À Ubrique (Cadix), ils ont demandé au gouvernement andalou d’intervenir dans la résidence Nuestra Señores de los Remedios après avoir confirmé les premiers points positifs, ainsi qu’à Fuente Vaqueros (Grenade), dont le conseil municipal a demandé l’aide de la junte dans ses trois centres pour personnes âgées, où cohabitent 165 personnes âgées et 130 travailleurs.

Ces cas rejoignent ceux du début de la semaine à la résidence San Carlos de Celanova à Ourense qui, avec 25 cas positifs, était devenu le foyer principal d’infection dans la province et la Galice; et aussi au centre Núñez de Balboa à Albacete, où 17 morts ont pleuré le week-end dernier.

Javier López