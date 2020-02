Le coronavirus est un rappel: la meilleure défense contre une nouvelle épidémie est la détection précoce

Avec plus de 360 ​​morts et plus de 20000 personnes infectées, l’épidémie actuelle d’un nouveau coronavirus, 2019-nCoV, s’est rapidement intensifiée pour devenir un grave problème mondial qui a été déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé. Après s’être propagé dans 24 pays, dont 11 cas confirmés aux États-Unis, plus de 56 millions de personnes sont désormais en détention en Chine.

Mais à certains égards, des épidémies comme celle-ci ne devraient pas surprendre. La déforestation et la vente d’animaux sauvages vivants ou de viande de brousse, comme les chauves-souris et les singes, rendent inévitable l’émergence de nouveaux virus, tandis que la croissance démographique, l’urbanisation dense et la migration humaine facilitent leur propagation. Ce qui est surprenant, c’est que, bien que nous soyons mieux en mesure de répondre à de telles menaces que jamais, nous ne sommes toujours pas pleinement préparés.

Le dépistage dans les aéroports sera probablement d’une utilité limitée pour empêcher sa propagation, mais nous avons maintenant au moins la capacité d’identifier rapidement et de séquencer génétiquement de nouveaux agents pathogènes, pour aider à accélérer le temps nécessaire au développement de traitements et de vaccins. Nous avons également mis en place des mécanismes, notamment par le biais de la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation and Gavi, the Vaccine Alliance, pour aider à stimuler le développement de vaccins et à les rendre disponibles rapidement une fois que nous les avons. Cependant, malgré cela, notre capacité à détecter rapidement les menaces en premier lieu fait sérieusement défaut, et c’est inquiétant.

Les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières, donc quand il s’agit de contrôler les épidémies, le timing est tout. La vitesse à laquelle cette éclosion a été identifiée et communiquée, et le fait que le nCoV 2019 a été génétiquement séquencé, sont des étapes positives, avec plus d’un vaccin déjà en cours de développement. Mais même si les vaccins contre les coronavirus sont beaucoup plus simples à développer que ceux contre des maladies comme le paludisme ou le VIH, il faudra encore des mois avant les premiers essais cliniques et au moins un an avant qu’un vaccin ne soit éventuellement disponible. À titre de contexte, le vaccin contre Ebola Ervebo, qui est maintenant utilisé en République démocratique du Congo, est l’un des vaccins les plus rapides à obtenir l’approbation réglementaire, et cela a pris cinq ans. C’est pourquoi il est si important de détecter les menaces le plus tôt possible, avant qu’elles ne se propagent, et pourquoi une bonne surveillance des maladies est si importante.

Pour ce faire, des réseaux de surveillance des maladies infectieuses existent déjà à travers le monde. Cependant, ils peuvent être très poreux et d’une efficacité variable. À certains égards, nous avons de la chance que le nCoV 2019 soit apparu en Chine, où il existe un solide système de santé publique. Pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, il a fallu trois mois avant que le tout premier cas, le patient zéro, ne soit confirmé par un laboratoire, car cette communauté était en dehors d’un réseau efficace de surveillance des maladies. De nouvelles menaces sont également plus courantes que la plupart des gens ne le pensent peut-être. Depuis 1940, plus de 330 maladies infectieuses émergentes ont été identifiées. Si la déforestation et la vente non réglementée de viande de brousse se poursuivent, nous devrions nous attendre à en voir davantage.

La déforestation risque d’exposer l’humanité à des virus encore inconnus – souvent par contact avec des animaux sauvages comme les chauves-souris, des espèces canines exotiques et des singes, ou des vecteurs comme les moustiques – augmentant le risque de flambées de maladies nouvelles ou existantes. En effet, l’analyse génétique de 2019-nCoV suggère qu’elle provenait très probablement d’une chauve-souris.

Avec 2019-nCoV, la troisième nouvelle épidémie grave de nouveaux coronavirus au cours des deux dernières décennies, nous n’avons toujours pas suffisamment d’informations pour savoir à quel point il est virulent, mais avec un nombre croissant de morts, nous devons nous inquiéter. Nous ne savons pas non plus avec quelle facilité il peut être transmis d’humain à humain, bien que nous ayons maintenant la confirmation que cela se produit.

Nous ne savons pas non plus exactement d’où il provient. Il est possible que la transmission du virus de l’animal à l’homme ait d’abord eu lieu au marché de Wuhan où des animaux sauvages vivants ont été vendus. Mais si d’autres personnes ont été infectées dans les zones rurales avant la mise sur le marché de l’animal, cela signifie qu’avec une bonne surveillance, il aurait pu être possible de détecter la menace avant qu’elle n’atteigne des zones densément peuplées.

Il n’y a pas de solutions garanties pour garantir que les maladies infectieuses sont toujours détectées tôt, avant qu’elles n’atteignent des zones densément peuplées. Mais nous avons un moyen rentable d’élargir le filet, grâce à des investissements publics accrus dans les soins de santé primaires, en particulier dans les pays à faible revenu. Les soins de santé primaires sont généralement le premier point de contact des personnes avec les services médicaux et de santé lorsqu’ils tombent malades, et sont donc idéaux pour la détection précoce des maladies. Mais dans de nombreuses régions du monde, il est encore très limité, voire inexistant. Même dans les pays à revenu intermédiaire, où la prestation des soins de santé peut être relativement bonne, il peut exister de grands groupes de communautés qui manquent. Lorsqu’il s’agit de nouvelles maladies infectieuses émergentes, les habitants des zones rurales, ceux proches des forêts et ceux qui consomment de la viande de brousse sont notre plus grande préoccupation, car ce sont essentiellement nos angles morts mal desservis.

Les programmes nationaux de vaccination peuvent aider à changer cela. Avec 90% des enfants du monde qui reçoivent maintenant au moins une vaccination de routine, la vaccination infantile a déjà une portée plus grande que toute autre intervention médicale. En plus de cela, la vaccination donne une impulsion à d’autres éléments de santé vitaux qui sont non seulement essentiels à la vaccination mais peuvent aider à renforcer les soins de santé primaires.

Il s’agit notamment des chaînes d’approvisionnement, des agents de santé formés, des systèmes de données et, surtout, de la surveillance des maladies et, dans certains cas, des tests de laboratoire de base. L’extension des systèmes de vaccination de routine à ces 10% restants non seulement rendra ces communautés plus saines et sauvera des vies, mais mettra également en place les bases d’un système d’alerte en matière de soins de santé.

Peu importe comment nous y parvenons, les soins de santé primaires doivent être renforcés au niveau mondial pour atteindre chaque communauté si nous voulons élargir le réseau de surveillance et de riposte et être pleinement préparés à ce type d’épidémies. Tant que nous n’aurons pas un système de soins de santé primaires résilient et universel, nous laisserons de côté certaines communautés. Et lorsque la prochaine maladie infectieuse émergente frappera, cela ne suffira peut-être tout simplement pas.