Le coronavirus et la crise profonde du multilatéralisme

L’un des problèmes que le coronavirus présente à la communauté internationale est que, juste au moment où nous avons le plus besoin du multilatéralisme, il traverse une crise profonde.

Entre autres fonctions, il multilatéralisme – défini comme le travail coordonné des États pour atteindre un objectif commun – facilite l’interaction des fonctionnaires de différents gouvernements. Cela se produit, par exemple, lors des réunions du Groupe des 20 ou lors de l’assemblée annuelle des Nations Unies. L’échange d’informations qui a lieu à ces occasions contribue à éliminer les types de malentendus qui augmentent les niveaux d’incertitude et, avec eux, les conflits internationaux.

Le multilatéralisme aide également à établir des règles. Après la Seconde Guerre mondiale, une série d’organisations ont été créées dont la fonction principale est de réglementer la conduite des États. Pour prendre un cas, si un pays impose des restrictions à l’entrée des produits d’un autre pays, l’Organisation mondiale du commerce peut autoriser le pays touché à lui imposer des sanctions réciproques. Ces règles offrent une plus grande prévisibilité, favorisant ainsi le bien-être de tous les pays.

Le multilatéralisme a joué un rôle clé pendant la récession économique de 2008 en l’empêchant de se transformer en dépression mondiale. À cette époque, le G20 (dont l’Argentine fait partie) a servi de forum aux ministres et aux présidents pour coordonner leurs politiques monétaire et budgétaire. Son rôle a également été fondamental face à de nouvelles menaces. Grâce à cela, la signature de l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique a été possible. Aujourd’hui, L’émergence du coronavirus montre clairement la nécessité pour les gouvernements de partager des informations sur la pandémie, de développer un vaccin pour la combattre et de fournir davantage de ressources à l’Organisation mondiale de la santé.

Mais malgré son importance, ces dernières années, la scène internationale est devenue plus hostile au multilatéralisme. Les dirigeants d’aujourd’hui ont tendance à être plus nationalistes que par le passé, et le conflit stratégique entre la Chine et les États-Unis a conduit les puissances à prioriser leurs intérêts à court terme. Dans un tel contexte, la collaboration est devenue plus difficile. Que pouvons-nous donc faire pour que les institutions internationales reprennent de l’influence?

Tout d’abord, nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. Ces organisations atteignent généralement leurs objectifs lorsqu’elles se limitent à coordonner les actions des pays membres. Les tentatives pour donner l’autonomie aux gouvernements qui les composent n’ont pas abouti. Cette succession d’échecs est en partie responsable de l’affaiblissement actuel du multilatéralisme.

Prenons le cas des Nations Unies. Cet organisme peut générer des incitations à la diminution des conflits, mais lorsqu’il a tenté d’arrêter les actions des pouvoirs, il a généralement échoué. Les États-Unis et la Russie, par exemple, sont intervenus militairement dans d’autres pays sans que l’ONU puisse y faire grand-chose. Quelque chose de similaire se produit avec l’Union européenne, qui pendant un certain temps a été considérée par les élites européennes comme un projet dépassant les États qui la composent. Aujourd’hui, l’UE traverse une crise profonde du fait que différentes populations s’y sont opposées, le Brexit en étant l’exemple le plus clair. En fin de compte, si nous ne sommes pas réalistes sur ce que les institutions internationales – et le multilatéralisme en général – peuvent réaliser, nous ne réussirons pas.

Espérons donc que l’apparition du coronavirus incitera les États à travailler ensemble au-delà de leurs différences. Mais pour réussir, cette collaboration doit se dérouler dans un cadre réaliste qui prend en compte les intérêts des pays – et notamment ceux de la Chine et des États-Unis.

Le multilatéralisme est particulièrement important pour un pays moyen comme l’Argentine, car il nous permet de nous asseoir à certaines des tables où les décisions sont prises – ou du moins discutées –. Au moins, cela nous permet de rester informés, mais à certaines occasions, cela nous permet également de limiter, avec d’autres pays, les actions des grandes puissances – qui, à la recherche d’une certaine légitimité, seront disposées à faire des concessions.

Au niveau international, nous devons profiter de notre présence dans des forums tels que le G20 pour promouvoir les questions de l’agenda international qui nous concernent le plus. Une meilleure coordination des systèmes de santé sera désormais une priorité, mais il en va de même de la promotion du commerce, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la lutte contre le changement climatique. Dans la région, nous devons promouvoir les organisations qui visent à coordonner les actions des États et non pas promouvoir un certain projet idéologique. Ne pas le faire dans le passé est l’une des raisons de l’échec d’Unasur, promu par les gouvernements progressistes, et de Prosur, par les libéraux. En ce sens, le Mercosur doit servir de pont pour s’intégrer dans l’économie mondiale et, en même temps, promouvoir une amélioration de l’infrastructure qui nous unit à nos voisins sud-américains. Ces objectifs sont souhaitables et réalisables.

Le multilatéralisme permet à la communauté internationale de s’entendre sur des objectifs et des règles dans un monde de plus en plus incertain. Leur défense doit donc être un objectif central de notre diplomatie.