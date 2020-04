Le coronavirus et la croissance post-traumatique

Le 6 mars 1987, un ferry voyageant d’Angleterre en Belgique a chaviré, causant la mort de 193 personnes. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, bon nombre des quelque 300 survivants ont souffert de symptômes de trouble de stress post-traumatique, notamment des rêves bouleversants; anxiété; détachement émotionnel et engourdissement; et des difficultés de sommeil et de concentration.

Cependant, avec le temps, certains des survivants ont signalé des effets positifs surprenants. Trois ans après la catastrophe, le psychologue Stephen Joseph, alors docteur en médecine. étudiante, a réalisé une enquête qui a révélé que, bien que le SSPT soit encore courant (quoique avec une diminution des symptômes), 43 pour cent des survivants ont déclaré que leur vision de la vie avait changé pour le mieux. Ils ont déclaré qu’ils ne tenaient plus la vie pour acquise, qu’ils appréciaient davantage leurs relations, qu’ils vivaient chaque jour pleinement, qu’ils se sentaient plus expérimentés dans la vie, etc.

Il s’agit de l’une des premières études d’un concept devenu très important en psychologie ces dernières années: la croissance post-traumatique.

La croissance post-traumatique (ou PTG) est l’idée qu’à long terme, les événements et les expériences traumatisants – comme la maladie, les accidents, le deuil, la toxicomanie et le divorce – peuvent avoir des effets bénéfiques. Souvent, après que le choc initial et la douleur d’une situation traumatique se soient estompés, les gens rapportent se sentir plus reconnaissants de leur vie et ressentir une nouvelle force intérieure et une confiance en eux. Ils estiment que leurs relations sont plus intimes et authentiques, et qu’ils ont un nouveau sens et un nouveau sens. Ils deviennent souvent moins matérialistes et plus altruistes, plus soucieux du bien-être des autres que de leur propre succès et de leur statut. Ils développent une attitude plus philosophique ou spirituelle envers la vie, avec – pour reprendre les mots de Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, deux des pionniers de la théorie du PTG – un «niveau de conscience plus profond».

Dans l’ensemble, il semble que près de la moitié des personnes qui subissent de tels événements traumatisants risquent de subir une PTG par la suite.

TRANSFORMATION POST-TRAUMATIQUE

Au cours des 10 dernières années, mes propres recherches se sont concentrées sur ce que j’appelle la transformation post-traumatique. J’ai découvert que les troubles psychologiques et les traumatismes peuvent non seulement entraîner la croissance, mais aussi une transformation spectaculaire. Après une période de souffrance intense (comme un diagnostic de cancer ou une longue période de dépression ou de dépendance), une personne peut subir un brusque changement d’identité.

Tout à coup, ils se sentent comme une personne différente habitant le même corps, avec une conscience sensorielle accrue, un sentiment accru de compassion et de connexion, et de nouvelles valeurs ou de nouveaux objectifs. Par exemple, une femme qui a connu une transformation post-traumatique après la mort de sa fille m’a dit qu’elle avait l’impression d’avoir traversé «un autre état. Je suis passé à un autre niveau de conscience qui, je le sais, restera avec moi. “

Comme je l’ai montré dans mon livre The Leap, beaucoup de gens pouvaient spécifier un moment particulier au cours duquel la transformation s’est produite, souvent au moment où ils sont passés à une attitude d’acceptation de leur situation difficile. Par exemple, un homme m’a raconté comment, en tant qu’alcoolique subissant le processus de rétablissement des Alcooliques anonymes, il a subi une transformation au moment où il a «remis» son problème. Une autre personne était devenue gravement handicapée et a subi un changement au moment où elle a entendu une voix intérieure dire: «Lâchez, mec, lâchez prise. Regardez comment vous vous en tenez. Que pensez-vous que la vie vous dit? ” Une femme qui a traversé une période de dépression postnatale intense, entrant dans un état psychotique, qui a conduit à quatre nuits sans sommeil. Au milieu de cette tourmente, elle s’est disputée avec son mari, ce qui a soudainement déclenché ce qu’elle a décrit comme «des sentiments de joie et de paix parfaites. Je me souviens avoir pensé après «alors c’est ce que je suis censé ressentir!» En un instant, vous êtes changé à jamais. »

TRANSFORMATION DES COMMUNAUTÉS

Cependant, la croissance post-traumatique (et la transformation post-traumatique) peut arriver à des groupes et des communautés, ainsi qu’à des individus.

Lorsqu’une crise survient dans une communauté (comme une guerre ou une catastrophe naturelle), les gens réagissent souvent en devenant plus interconnectés. Ils deviennent plus amicaux, plus coopératifs et altruistes. Les gens ressentent un objectif commun et un esprit de coopération commence à remplacer la compétitivité normale. Pour la communauté, cela équivaut souvent à une sorte de croissance post-traumatique. Toute la communauté passe à un niveau d’intégration plus élevé. C’est comme si, au lieu d’exister en tant qu’individus isolés, les gens fusionnaient en un tout. Une étude a montré des signes de croissance post-traumatique collective après des catastrophes naturelles telles que tremblements de terre et inondations. Dans ces situations, les gens ont développé des stratégies d’adaptation communes et ont eu plus de rassemblements collectifs.

J’ai été témoin de ce phénomène il y a environ trois ans, à la suite d’une attaque terroriste dans ma ville natale de Manchester, en Angleterre (au cours de laquelle 23 personnes sont mortes, lorsqu’un homme a fait exploser une bombe artisanale dans une gare). Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’attaque, il y avait un fort sentiment d’unité. Les gens parlaient plus et s’aidaient davantage. Différents groupes ethniques interagissaient davantage. Les barrières et les frontières semblaient tomber. Il y avait un sentiment de confiance et d’empathie dans la communauté. Bien sûr, le sentiment d’unité a commencé à décliner, mais je ne pense pas qu’il se soit complètement estompé. Je pense que l’événement a provoqué un nouveau type d’intégration qui est toujours présent aujourd’hui, au moins dans une certaine mesure.

PTG ET LE CORONAVIRUS

Bien sûr, cela ne se produit pas toujours. Parfois, les crises peuvent avoir l’effet inverse et conduire à une sorte de stress post-traumatique, dans lequel les liens sociaux s’effondrent et les gens deviennent plus égoïstes et individualistes. La croissance communautaire post-traumatique consécutive à une crise est peut-être à peu près aussi courante que la PTG individuelle.

Cependant, mon sentiment est que la croissance post-traumatique sera l’un des séquelles de l’épidémie de coronavirus. Beaucoup d’entre nous connaîtront sûrement une croissance individuelle (et peut-être même une transformation). Au milieu de la souffrance et du défi de notre situation actuelle, nous pouvons développer un sentiment d’appréciation accru, des relations plus authentiques et un nouveau sentiment de résilience et de confiance. Nous pouvons ralentir et apprendre à vivre dans le présent plutôt que de remplir nos vies d’activités incessantes et de nous précipiter constamment vers l’avenir.

Mais nous connaîtrons certainement aussi un certain degré de croissance communautaire. Au Royaume-Uni, certains signes indiquent que cela se produit déjà. Les gens semblent s’évaluer davantage, appréciant les différentes contributions que nous apportons et abandonnant les griefs et les désaccords. Malgré la distanciation sociale, nous semblons ressentir plus d’empathie les uns envers les autres et agir de façon plus altruiste. À Manchester, je peux ressentir le même esprit de solidarité qui a surgi après l’attaque terroriste.

Mais peut-être que la croissance post-traumatique se produira à un niveau encore plus élevé, c’est-à-dire au niveau mondial. L’un des aspects les plus saillants du virus est sa nature mondiale. Cela nous rappelle que nous sommes une seule espèce et que les différences de nationalité, d’ethnie et de religion sont des étiquettes dénuées de sens. Nous sommes tous dans le même bateau et nous ne surmonterons la crise que par la coopération. Les conflits et la concurrence ne feront qu’accroître la souffrance et la discorde.

À une époque d’individualisme croissant, dans laquelle de nombreux gouvernements ont été pris en charge par des autocrates narcissiques et sociopathes déterminés à affirmer leur propre pouvoir et leur identité individuelle, la croissance post-traumatique jusqu’au niveau mondial est précisément ce dont le monde a besoin.

Lorsque tout est terminé, nous pouvons constater que nous sommes plus forts et plus proches les uns des autres qu’auparavant.