Le coronavirus et l’action climatique

Ces dernières semaines, de nombreux Américains ont volontairement et radicalement modifié leur comportement afin de protéger les autres du nouveau coronavirus. Ceux qui sont moins vulnérables font des sacrifices afin de protéger ceux qui sont plus vulnérables: les personnes âgées, les immunodéprimés et – dans notre pays, avec son filet de sécurité sociale brisé – les non assurés et les pauvres.

Les climatologues ont rapidement établi des parallèles entre la nécessité «d’aplatir la courbe» de la propagation des coronavirus et la nécessité d’aplatir la courbe des émissions de carbone. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat déclare que nous devons réduire les émissions d’environ 45% par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 afin de réduire la gravité de la future urgence; réduire, mais non éliminer, la probabilité de changements catastrophiques du niveau de la mer, de l’acidité des océans, des conditions météorologiques extrêmes, de la sécurité alimentaire et de la biodiversité.

Mais pour faire face au changement climatique, il faudra une politique générationnelle complètement différente de la lutte contre le coronavirus. Plutôt que de changer les modes de vie des jeunes pour protéger les personnes âgées, la proportion importante et croissante de personnes âgées dans les pays industrialisés devra changer de mode de vie afin de protéger les enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Ceux qui ont le pouvoir et les ressources d’aujourd’hui devront changer radicalement leur mode de vie afin de protéger les plus pauvres et les plus marginalisés du monde, ceux qui ne pourront pas s’éloigner des aléas climatiques. C’est le message que les jeunes militants comme Zero Hour, Isra Hirsi et Greta Thunberg nous implorent de tenir compte. C’est aussi la prémisse de DearTomorrow, un projet de narration où les gens écrivent des messages climatiques à des êtres chers vivant dans le futur.

Alors que ces militants soutiennent que les individus doivent choisir de changer leur mode de vie, de voyager moins et de consommer moins, d’autres soutiennent que l’action climatique volontaire est un rêve chimérique. Ils se réfèrent à des psychologues et des économistes qui soutiennent que nous, les humains, sommes «câblés» pour donner la priorité au présent plutôt qu’à l’avenir, et ainsi prendre des décisions qui nous profitent aujourd’hui, même si elles nous nuisent plus tard. Ce deuxième camp d’écologistes soutient que les décideurs politiques doivent promulguer des lois et des réglementations qui remodèlent radicalement les infrastructures énergétiques et les économies nationales.

Qui a raison? En ce moment, les individus modifient radicalement et volontairement leur routine quotidienne en réponse à la crise des coronavirus. Partout aux États-Unis, ils restent à la maison du travail, reprogramment leurs mariages et s’abstiennent d’étreindre leurs amis. En réponse, la culture et l’économie changent autour d’eux: les librairies locales livrent des livres aux résidents qui ne quittent pas leur maison, sauf pour les nécessités; les restaurants se tournent uniquement vers les plats à emporter et livrent parfois des produits d’épicerie sur commande, et les émissions des véhicules aux États-Unis ont diminué pendant le verrouillage, comme en Chine et dans le nord de l’Italie.

Mais bien sûr, il y a encore ceux qui prennent des décisions égoïstes, comme avec les fêtards des vacances de printemps. De plus, ces grands changements culturels ne devraient pas persister. Les gens veulent naturellement reprendre leurs comportements avant la crise le plus tôt possible. Et même maintenant, la distance sociale volontaire conduit à d’autres changements de comportement qui ne sont peut-être pas aussi respectueux de l’environnement: ceux qui sont mis en quarantaine sont susceptibles de passer plus de temps en ligne, par exemple, et l’infrastructure qui prend en charge Internet est un gaz à effet de serre (trop souvent négligé) pollueur.

En fin de compte, alors que les gouvernements et les entreprises réagissent à la récession économique mondiale, les gens du monde entier seront encouragés à consommer plus, pas moins. Aux États-Unis, l’idée que dépenser généreusement est une responsabilité civique – qu’un bon consommateur est un bon citoyen – remonte aux séquelles de la Seconde Guerre mondiale, comme l’illustre l’historienne Lizabeth Cohen. Dans le sillage du coronavirus, les politiciens américains vont sans aucun doute encourager et valoriser les dépenses individuelles. Et dans les mois qui suivent, il sera trop facile de valoriser l’opportunité sur la durabilité.

La Chine a indiqué qu’elle assouplirait la surveillance environnementale des entreprises afin d’encourager la production industrielle. Fin mars, l’EPA des États-Unis a annoncé qu’elle ne pénaliserait pas les centrales électriques, les usines et les autres installations pour avoir omis de se conformer aux obligations de surveillance et de notification de la pollution de l’air et de l’eau de routine si COVID -19 était la cause de la non-conformité. En d’autres termes, il incombe aux entreprises de déterminer par elles-mêmes si elles respecteront les exigences légales en matière de déclaration de la pollution de l’air et de l’eau. Cela est particulièrement pervers, car les conditions qui exposent une personne à un risque élevé de maladie grave due au COVID-19 comprennent l’asthme, le diabète et le cancer – des conditions souvent causées par la pollution de l’air et de l’eau, et qui ont un impact disproportionné sur les communautés de couleur et les communautés à faible revenu.

Et à moins que les plans de relance économique ne soient dirigés vers les infrastructures vertes, les réponses des coronavirus pourraient bien entraîner une augmentation des émissions. Le projet de loi de relance sans précédent de 2 billions de dollars signé par Trump le 27 mars comprend des fonds pour les contribuables (560 milliards de dollars), les grandes sociétés (500 milliards de dollars), les petites entreprises (377 milliards de dollars) et les gouvernements des États et des collectivités locales (339 milliards de dollars). Les démocrates ont bloqué une provision de 3 milliards de dollars pour que le gouvernement achète du pétrole pour la réserve stratégique de pétrole, et les républicains ont bloqué une extension des crédits d’impôt fédéraux pour l’énergie éolienne et solaire, ainsi qu’un libellé exigeant que les compagnies aériennes reçoivent une aide pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y aura de futurs projets de loi de relance et des mesures d’urgence pour contrer COVID-19, et avec chacun, une opportunité de construire une économie verte et résiliente.

L’impact majeur du coronavirus sur la trajectoire du changement climatique ne doit pas être une réduction temporaire des émissions des voitures, camions et avions. Ce doit être une reconnaissance collective que des changements volontaires rapides et significatifs de notre comportement sont possibles. Pour que l’action climatique individuelle soit maintenue, les gens doivent y trouver honneur et joie. Et cette action doit également être soutenue par le leadership et la coordination du gouvernement. Nous devons plaider maintenant, aussi vocalement que possible, pour des investissements immédiats et importants dans les infrastructures vertes. Pour éviter une catastrophe, nous devons changer notre façon de vivre.