Le coronavirus et le postmodernisme de droite

Je me remets de la grippe, donc j’ai passé plus de temps que d’habitude par moi-même récemment, avec des idées étranges tourbillonnant dans mon cerveau fiévreux. Récemment, un tas de pensées différentes – sur Thomas Kuhn, le déni du sida, George Bush, Errol Morris, Trump et bien sûr le coronavirus – se sont regroupées d’une manière qui m’a fait réfléchir: article de blog!

Je vais commencer par Kuhn. Il est le philosophe de la science qui a soutenu, dans son livre de 1962 The Structure of Scientific Revolutions, que la science ne peut jamais atteindre une vérité absolue et objective. La réalité est inconnaissable, toujours cachée derrière le voile de nos hypothèses, idées préconçues et définitions, ou «paradigmes». C’est du moins ce que je pensais que Kuhn soutenait, mais ses écrits étaient si troubles que je ne pouvais pas en être sûr. Lorsque je l’ai interviewé en 1991, j’étais déterminé à découvrir à quel point il était sceptique.

Vraiment, vraiment sceptique, il s’est avéré. Nous avons parlé pendant plusieurs heures dans le bureau de Kuhn au MIT, et je me suis retrouvé à défendre l’idée que la science réussit. À un moment donné, j’ai dit à Kuhn que sa philosophie s’appliquait à des domaines avec une distribution «métaphysique», comme la mécanique quantique, mais pas à des domaines plus simples, comme l’étude des maladies infectieuses.

À titre d’exemple, j’ai évoqué le sida. Quelques sceptiques, notamment le virologue Peter Duesberg, se demandaient si le soi-disant virus de l’immunodéficience humaine, le VIH, causait réellement le SIDA. Ces sceptiques avaient raison ou tort, ai-je dit, pas seulement bien ou mal dans le contexte d’un contexte socio-culturel-linguistique particulier. Kuhn secoua vigoureusement la tête et dit:

Je dirais qu’il y a trop de motifs de dérapage. Il y a toute une gamme de virus impliqués. Il y a tout un éventail de conditions dont le SIDA est un ou plusieurs ou ainsi de suite … Je pense que quand tout cela sortira, vous direz, mon garçon, je vois pourquoi [Duesberg] a cru cela, et il était sur quelque chose. Je ne vais pas vous dire qu’il avait raison ou qu’il avait tort. Nous n’y croyons plus. Mais nous ne croyons plus non plus à ce que ces gars qui ont dit que c’était la cause croient… La question de savoir ce qu’est le SIDA en tant qu’état clinique et ce qu’est la maladie elle-même n’est pas – elle est sujette à ajustement. Et ainsi de suite. Quand on apprend à penser différemment à ces choses, si on le fait, la question du bien et du mal ne semblera plus être la question pertinente.

C’était typique de la façon dont Kuhn parlait. Comme pour démontrer ses propres vues sur la façon dont la langue obscurcit, il a sans cesse qualifié ses propres déclarations. Il semblait incapable de dire quelque chose sans ambiguïté. Mais ce qu’il disait était que, même quand il s’agissait d’une question aussi simple – et d’une importance vitale! – que le VIH cause le SIDA, nous ne pouvons pas dire ce qu’est la «vérité». Nous ne pouvons pas échapper à l’interprétation, à la subjectivité, au contexte culturel et, par conséquent, nous ne pouvons jamais dire si une revendication donnée est objectivement bonne ou mauvaise.

J’appelle cette perspective postmodernisme extrême. Je ne suis pas un postmoderniste extrême. Oui, la science est une entreprise subjective, culturellement contingente, et le langage cache autant qu’elle révèle, yada yada, mais parfois la science fait les choses correctement. La science a découvert des éléments et des galaxies, des bactéries et des virus, elle ne les a pas inventés.

Dans les années 1960 et 1970, le postmodernisme était populaire auprès des types de gauche et de contre-culture, qui associaient la science au capitalisme, au militarisme et à d’autres mauvais ismes. Mais au cours des dernières décennies, l’extrême postmodernisme – et en particulier l’idée que toutes les revendications reflètent les intérêts du demandeur d’asile – est devenu encore plus populaire parmi ceux de droite.

Cela est devenu évident au début de l’administration de George W. Bush, quand un haut responsable de l’administration, dans une interview avec le journaliste du New York Times Ron Suskind, a dénigré la «communauté basée sur la réalité», qu’il a définie comme des personnes qui «croient que les solutions sortir de votre étude judicieuse de la réalité perceptible. ” Le responsable Bush a poursuivi: «Ce n’est plus ainsi que le monde fonctionne réellement. Nous sommes maintenant un empire et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. »

Au contraire, le postmodernisme de droite est devenu encore plus virulent après l’élection d’Obama en 2008, comme le rappelle Nicholas Kristof du New York Times dans une chronique récente. En 2009, après que des responsables des Centers for Disease Control et d’autres agences ont commencé à exhorter les Américains à se faire vacciner contre la grippe porcine, l’animateur de droite Rush Limbaugh a déclaré: «Je ne vais pas prendre [the vaccine], précisément parce que vous me dites maintenant que je dois le faire. “Glenn Beck (vous vous souvenez de lui?) a répondu:” Si quelqu’un avait la grippe porcine en ce moment, je les ferais tousser contre moi. Je ferais exactement le contraire de ce que dit la Sécurité intérieure. » Donald Trump a assuré à Fox News que la grippe allait «disparaître» et que «les vaccins peuvent être très dangereux».

60 millions d’Américains ont été infectés par la grippe porcine, 274 000 ont été hospitalisés et 12 469 sont décédés, selon le CDC. Une étude menée par Matthew Baum, analyste des politiques publiques, à Harvard, a révélé que les personnes en rouge et les États républicains étaient moins susceptibles de recevoir le vaccin contre la grippe porcine et donc plus susceptibles de mourir de la grippe. Et pourtant, maintenant, Trump et Limbaugh, pour des raisons idéologiques, minimisent le coronavirus, que Limbaugh a comparé au «rhume». “Alors que les coups de bout droit peuvent exaspérer les démocrates”, conclut Kristof, “ils représentent parfois le plus grand danger pour leurs propres vrais croyants”.

Le cinéaste Errol Morris, qui a étudié sous Thomas Kuhn dans les années 1970 et a fini par le détester, a laissé entendre que Kuhn était en partie responsable de la montée du postmodernisme de droite. Comme je l’ai dit précédemment, je ne souscris pas à l’hypothèse de Morris. Je pense plutôt que le postmodernisme kuhnien et le postmodernisme de droite représentent des cas d’évolution convergente. Le mépris de Trump envers la vérité n’est pas né de débats philosophiques difficiles, mais de tactiques politiques brutales utilisées par des hommes forts totalitaires, qui ont décrété que la vérité est ce qu’ils disent être. Nous ne pouvons pas blâmer Kuhn pour les fausses nouvelles de Trump, pas plus que nous ne pouvons lui reprocher la propagande d’Hitler ou de Staline.

Que faire du problème du postmodernisme de droite? Honnêtement, je ne sais pas. Les plaintes des experts libéraux comme Kristof ne font probablement qu’aggraver le problème, si elles ont un quelconque effet. Je soupçonne que les hommes de droite ne reconsidéreront leur extrême scepticisme que si la réalité – sous la forme d’une pandémie dévastatrice, de la sécheresse, des inondations ou des incendies – se lève et les frappe en plein visage, comme pour dire que je vous réfute ainsi. Même cela sera probablement insuffisant ou trop tard.

Soit dit en passant, la prédiction de Kuhn selon laquelle Duesberg finirait par être considéré comme ni bon ni mauvais s’est avérée être, eh bien, fausse. Les preuves que le VIH cause le SIDA sont accablantes et le déni du lien VIH / SIDA est considéré comme moralement et empiriquement faux. En partie à cause de l’influence de Duesberg, le gouvernement sud-africain a retenu des médicaments antirétroviraux à ses citoyens pendant des années, entraînant plus de 330 000 décès inutiles, selon une étude de 2008.

Quoi que nous puissions dire ou penser à ce sujet, la réalité a le dernier mot.

