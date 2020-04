Le coronavirus éteindra 6,7% des heures de travail au deuxième trimestre | Économie

La pandémie de coronavirus fera disparaître l’équivalent de 6,7% des heures de travail au deuxième trimestre de cette année, ce qui équivaut aux tâches et fonctions exercées par 195 millions de travailleurs à temps plein, a annoncé aujourd’hui l’Organisation internationale du Travail. (OIT).

“Nous devons agir rapidement, de manière décisive et en coordination. Les mesures correctes et urgentes pourraient faire la différence entre la survie et l’effondrement”, a déclaré le Directeur général du BIT, Guy Ryder, qui a présenté les données lors d’une conférence de presse virtuelle.