Le coronavirus étonne Amanda Miguel d’avoir qualifié les personnes infectées de «tourmentées»

La chanteuse mexicaine a fait sensation avec ses déclarations. Amanda Miguel a donné son avis sur la propagation du coronavirus dans différents pays. “S’il vous plaît, ne laissez pas une personne en proie vous serrer la main”, a-t-il déclaré.

La chanteuse mexicaine Amanda Miguel a fait sensation avec ses récentes déclarations concernant la propagation rapide du coronavirus dans différents pays.

Lors de son arrivée à l’aéroport international de Mexico, Amanda Miguel a été interrogée par la presse au sujet de la pandémie mondiale de coronavirus, mais sa réponse en a surpris plus d’un, qualifiant les infectés de Covid de «tourmentés». 19.

“Vous devez avoir beaucoup de foi, vous procurer de la vitamine, vous laver les mains beaucoup et avoir beaucoup de foi avant tout et assurez-vous qu’une personne stupide ne vient pas juste pour vous serrer la main ou vouloir vous embrasser”, a déclaré l’épouse de Diego Verdaguer.

Ces déclarations ont provoqué une grande indignation parmi le public, qui a souligné à l’artiste de provoquer la discrimination contre les personnes souffrant de cette maladie.

“Les tourmentés sont vous qui apportez le virus d’autres pays, ay Amanda que vous vous êtes mal exprimé”, “Haha qu’il part pour son pays, le tourmenté, même sa fille fait face à quoi” ou “Quelle tristesse qu’il s’exprime ainsi parce qu’il est artiste et qu’il vit sur le public, fúchila que sangrona », sont quelques-uns des messages qui ont été envoyés à l’artiste d’origine argentine, Amanda Miguel (avec des informations d’Agencia México).

Parlez de nouveaux projets

Amanda Miguel est arrivée accompagnée à l’aéroport international de Mexico par sa fille, également chanteuse Ana Victoria, qui a déclaré qu’elles venaient d’un concert à l’Auditorium national où elles ont chanté pour les enseignants.

La chanteuse argentine a commenté que le concert que les trois font (elle, Ana Victoria et Diego Verdaguer), s’appelle “Always together” et c’est un merveilleux spectacle.

Lorsqu’elle a demandé à Ana Victoria comment elle prenait soin d’elle-même pour éviter d’attraper un coronavirus, elle a répondu qu’il fallait se concentrer sur l’apport de vitamines au corps, pour être meilleur et être bien dans son esprit afin que, d’une certaine manière, on soit un peu plus immunisé.

De plus, la fille d’Amanda Miguel, qui a récemment lié sa vie conjugale à celle de l’homme d’affaires Michael Villalobos, a avoué qu’elle adorait se marier et recommande aux filles qui ne l’ont pas fait de le faire.

“C’est une dynamique très fonctionnelle, nous sommes très contents les uns des autres, en passant ça super fun, je le laisse être, il me laisse être, nous sommes heureux et je pense que c’est la plus belle chose.”

Pour sa part, on a demandé à Amanda Miguel si elle avait partagé des secrets avec Ana Victoria pour avoir un mariage solide, auquel la chanteuse mexicaine a répondu que le plus grand exemple qu’elle avait était sa famille.

Amanda Miguel a partagé qu’elle et Diego Verdaguer ne présentent qu’aux États-Unis le spectacle “La carta”, produit par Ana Victoria et qu’ils présenteront à Chicago et à Indianapolis.